Rico Verhoeven is "100 procent tevreden" met het viermanstoernooi waarbij hij het volgende week tegen Hesdy Gerges opneemt. Dat moest door kickboksbond GLORY in allerijl worden opgezet, nadat Jamal Ben Saddik zich met een volgens Verhoeven dubieuze blessure moest terugtrekken voor hun onderlinge titelgevecht.

Verhoeven zette vrijdag bij een digitale persconferentie openlijk zijn vraagtekens bij de blessure van Ben Saddik. De Belg meldde zich tien dagen voor het titelgevecht in Ahoy af met een hernia. "Het lijkt me echt heel sterk dat je je even vertilt. Kort voor een wedstrijd ben je topfit, dan ga je echt niet zomaar door je rug", zei Verhoeven.

"Zeker in de laatste weken voor een gevecht ga ik niet meer met allemaal gewichten lopen zeulen. Dat doe je op een eerder moment in je voorbereiding. Daarom kan ik bijna niet geloven dat hij echt geblesseerd is", legde Verhoeven uit. "Maar misschien doet hij het anders. Ik hoop dat hij ervan geleerd heeft."

Ben Saddik dwong voor de coronapandemie met sterke prestaties een tweede titelgevecht af in het zwaargewicht van GLORY, nadat hij in 2017 een eerder duel met Verhoeven had verloren. Dat was een zeer beladen confrontatie, vooral omdat de Belg bij de staredown naar de titelhouder spuugde.

Verhoeven weet niet of er na de late afmelding van Ben Saddik in de toekomst alsnog een onderling gevecht zal komen. "Natuurlijk hadden de fans deze wedstrijd graag gezien. Misschien komt die er ooit nog, misschien ook niet. Het zal aan hem liggen."

"Ben Saddik is er in ieder geval aan gewend om lang op een gevecht te moeten wachten", stipte Verhoeven fijntjes aan. "Hij is een keer geschorst geweest wegens natrappen tegen Gerges en hij is een keer geschorst geweest wegens doping. Nu is hij weer geblesseerd, zo is het altijd wel wat met hem."

141 Gerges tegen Verhoeven: 'Koningen dagen geen soldaten uit'

Verhoeven vindt Gerges nog steeds een pannenkoek

Met Gerges is de vervanger genoemd van Ben Saddik. Als Verhoeven van de Amsterdammer wint, dan vecht hij in de finale van het zwaargewichttoernooi tegen de winnaar van het duel tussen het talent Levi Rigters en Tarik Khbabez, een nieuweling bij GLORY.

"Mensen kennen Hesdy vooral van de persconferentie in het GelreDome (zie video hierboven, red.)", zei Verhoeven. Daarin schreeuwde de wereldkampioen onder meer "pannenkoek", "ik sla je de hele ring door" en "je bent geen partij voor mij" naar de provocerende Gerges.

"Zo denk ik nog steeds over hem", aldus Verhoeven. "Ik ga hem volgende week de mond snoeren. Dan is dat appeltje weer geschild en kunnen we verder."

Gerges zei op zijn beurt nog steeds dezelfde aversie tegen Verhoeven te voelen als bij de beruchte persconferentie in het GelreDome van 2019. "Rico doet alsof hij het kickboksen uitgevonden heeft en altijd alles onder controle heeft. Daar stoor ik me aan en daarom ga ik op 30 januari oorlog voeren tegen hem."

Hesdy Gerges noemt de uitdaging van Verhoeven "heel dapper". Hesdy Gerges noemt de uitdaging van Verhoeven "heel dapper". Foto: Bellator

Verhoeven: 'Genereus van me dat ik Gerges kans geef'

In het viermanstoernooi staat de wereldtitel niet op het spel. Verhoeven vindt dat een vechter het recht op een titelgevecht moet verdienen met een aantal goede prestaties. "Ik ben 100 procent tevreden met de opzet van dit toernooi. Door wat er in het verleden gebeurd is, willen de mensen dit gevecht met Gerges graag zien."

Terwijl Verhoeven al maanden in trainingskamp was voor het titelgevecht met Ben Saddik, is de voorbereiding voor Gerges woensdag pas van start gegaan. "Het was heel dapper van de wereldkampioen om mij tien dagen voor een gevecht uit te dagen", zei Gerges. "Maar ik heb een vechtershart en ga geen uitdaging uit de weg."

"Jij mag het dapper noemen, ik vind het vooral genereus van mezelf", reageerde Verhoeven. "Ik hoop dat je ervan geniet om weer even in de schijnwerpers te staan, voor zolang het mag duren."

Toen de persconferentie ten einde was, wilde Gerges nog eenmaal het woord. Hij herhaalde zijn woorden uit het GelreDome: "Hey Rico, fuck you!" Vervolgens verliet hij de Zoom-sessie en bleef Verhoeven lachend achter.