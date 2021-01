Rico Verhoeven domineert sinds 2014 de zwaargewichtdivisie van GLORY en versloeg alle andere toppers al één of twee keer. Om de wereldkampioen uit te dagen trok de kickboksbond zwaargewichten van andere bonden aan, die op zijn kampioensriem azen. Twee van hen maken zaterdag al kans om het tegen Verhoeven op te nemen.

Bij het viermanstoernooi op GLORY 77 staat de wereldtitel nog niet op het spel. Verhoeven neemt het in de eerste halve finale op tegen oudgediende Hesdy Gerges, waarna Tarik Khbabez en Levi Rigters in de andere halve eindstrijd staan.

De Nederlands-Marokkaanse Khbabez, de Nederlander Rigters en de Roemeen Raul Catinas zijn de belangrijkste nieuwkomers in het zwaargewicht bij GLORY. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: de kampioensriem van Verhoeven in de koningsklasse van het kickboksen. Een voorstelronde:

Tarik 'The Tank' Khbabez (28 jaar), Marokko

46 zeges, 6 nederlagen, 1 duel onbeslist

"We hebben er een aantal interessante nieuwelingen bijgekregen. Dat kan nog leuk worden", aldus Verhoeven. "Tarik is een echte vechter, hij komt veel naar voren. Ik ben erg benieuwd hoe hij het op het allerhoogste niveau gaat doen."

De in Den Haag woonachtige Khbabez kwam eind vorig jaar over van de bond ONE Championship, die vooral in Azië groot is. Daar won hij zijn eerste vier gevechten, waarna hij een titelgevecht met kampioen Roman Kryklia verloor.

"Ik ken hem al heel lang. Negen of tien jaar geleden hebben we nog een tijdje samen getraind", vertelt Verhoeven. "Mooi dat hij nog steeds op hoog niveau meedraait. Hij is echt een aanwinst voor GLORY."

Khbabez staat bekend om zijn incasseringsvermogen en zijn gevreesde versnelling. De Nederlandse Marokkaan wist diverse gevechten te winnen nadat hij zijn tegenstander met een reeks snelle klappen naar de grond had gewerkt.

Khbabez maakt zaterdag zijn GLORY-debuut bij het viermanstoernooi in het zwaargewicht. In de halve finale neemt hij het op tegen Rigters, waarna de winnaar op dezelfde avond in de finale Verhoeven of Gerges treft.

Levi Rigters na zijn zege op het viermanstoernooi van vorige maand. Levi Rigters na zijn zege op het viermanstoernooi van vorige maand. Foto: GLORY

Levi 'The Judge' Rigters (25 jaar), Nederland

11 zeges, 0 nederlagen

Met Rigters is meteen de volgende nieuweling genoemd. Het talent uit Abcoude maakte vorige maand al veel indruk bij zijn GLORY-debuut door een viermanstoernooi te winnen.

"Hij heeft daar echt een mooi toernooi gevochten", vindt Verhoeven. "Levi is zeker een potentiële wereldkampioen voor de toekomst. Ik zie hem als the Prince of Kickboxing".

Daarmee verwijst Verhoeven expliciet naar zijn eigen bijnaam in de beginfase van zijn carrière. Verhoeven werd de prins genoemd, totdat hij als wereldkampioen zijn bijnaam veranderde naar 'the King of Kickboxing'.

Verhoeven ziet Rigters dan ook als zijn mogelijk opvolger. "Levi beschikt over het volledige pakket dat nodig is om de top te halen. Hij moet alleen nog wat ervaring opdoen. Als hij een tijdje mee kan draaien met de besten, dan gaat hij die top zeker halen."

Rigters werd door GLORY overgenomen van de Nederlandse bond Enfusion, waar hij ongeslagen kampioen was. Hij valt op door zijn zelfvertrouwen in de ring en zijn explosieve stijl. Met zijn keurige voorkomen buiten de ring heeft hij het in zich om net als Verhoeven uit te groeien tot een positief uithangbord voor de kickbokssport.

Raul 'Iron' Catinas (32 jaar), Roemenië

41 zeges, 6 nederlagen

De derde nieuweling die zaterdag zijn GLORY-debuut zou maken, is Catinas. Doordat de Roemeen twee weken geleden besmet raakte met het coronavirus, werd zijn partij afgeblazen.

Catinas traint samen met Khbabez bij Maikel Polanen in Den Haag. Vanwege zijn krachtige slagen en spectaculaire stijl wordt hij ook wel 'de witte Mike Tyson' genoemd en draagt hij net als de illustere Amerikaan de bijnaam 'Iron'.

"Catinas is echt een sterke en krachtige kerel", zegt Verhoeven. Met zijn 1,82 meter is Catinas relatief klein voor een zwaargewicht. Door blessures kwam hij sinds 2016 niet meer in actie, maar nu hij weer fit is heeft ook Catinas zijn zinnen op de wereldtitel van Verhoeven gezet.