Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) laat extern onderzoek uitvoeren naar de manier waarop verklaringen van ex-turnsters zijn afgenomen in het onderzoek naar misstanden in de turnwereld, meldt onder meer het Noordhollands Dagblad vrijdag. Meerdere slachtoffers klagen over de manier waarop ze zijn behandeld en hoe hun verklaring is opgeschreven.

De turnbond kondigde afgelopen zomer na meerdere onthullingen een groot onderzoek naar mentale en soms ook fysieke mishandeling in de turnwereld aan. Het ISR onderzoekt zelf klachten die binnenkomen, neemt verklaringen af en kan bijvoorbeeld adviseren om een bepaalde coach op non-actief te zetten.

Meerdere slachtoffers zijn echter ontevreden over de manier waarop het ISR daar invulling aan geeft. Drie oud-topturnsters, onder wie Stephanie Tijmes en Petra Witjes, en een moeder van een negenjarige turnster zijn boos over de manier waarop er met hen is omgegaan en hoe hun ervaringen zijn genoteerd.

Het ISR besloot daarop om een extern onderzoek te starten, maar dat lijkt de boosheid bij de slachtoffers niet weg te nemen. Er is met name onvrede over de geboden oplossing: opnieuw in gesprek gaan met de betreffende onderzoeker, zelf een uitgebreide verklaring opstellen of het gespreksverslag verbeteren.

De turnbond, met hier directeur Mark Meijer, kondigde afgelopen zomer een groot onderzoek aan naar misstanden in de turnwereld. De turnbond, met hier directeur Mark Meijer, kondigde afgelopen zomer een groot onderzoek aan naar misstanden in de turnwereld. Foto: Pro Shots

'Dit geeft kans op hertraumatisering'

Dat betekent dat de ex-turnsters hun verhaal opnieuw moeten vertellen, en daar zitten ze niet op te wachten. "Er wordt gevraagd of wij de verkeerde schets maar even willen corrigeren. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de emotie die dit oproept en de kans op hertraumatisering", zegt Tijmes in het Noordhollands Dagblad.

Witjes vindt het eveneens heftig om haar ervaringen van vroeger opnieuw uit de doeken te moeten doen. "Het geeft ook een gevoel van onveiligheid als er niet secuur en transparant met informatie wordt omgesprongen. Ik maak mij zorgen over anderen die aangifte doen: staat hen ook onzorgvuldig handelen te wachten?"

Volgens de NOS worden op dit moment 25 turntrainers onderzocht door het ISR. Door het externe onderzoek naar de opgenomen verklaringen zullen de tuchtzaken naar verwachting een maand vertraging oplopen.