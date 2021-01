De Japanse regering heeft vrijdag ontkend dat het intern heeft besloten om de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio te annuleren. Eerder meldde de gerenommeerde Engelse krant The Times op basis van een anonieme bron uit de huidige coalitie dat de Japanners het evenement niet meer door willen laten gaan.

"Niemand wil de eerste zijn die het zegt, maar de consensus is dat het organiseren van de Spelen deze zomer te moeilijk is", citeerde The Times de bron. Volgens het anonieme lid van de regering is er binnenskamers overeenstemming dat de Spelen, die al een jaar zijn uitgesteld, gedoemd zijn te mislukken.

Volgens The Times is het doel op dit moment om een gezichtsbesparende manier te vinden om de annulering aan te kondigen, waardoor de mogelijkheid open blijft dat Tokio op een later tijdstip gastheer van het evenement wordt. De Zomerspelen van 2032 zijn hiervoor de eerstvolgende mogelijkheid.

De berichtgeving in de Engelse krant is opmerkelijk, want zowel de regering als het Internationaal Olympisch Comité (IOC) benadrukte de afgelopen maanden regelmatig dat de Spelen ondanks de coronapandemie gewoon doorgaan. Voorzitter Thomas Bach van het IOC zei donderdag nog dat er "geen plan B is".

Het is dan ook geen verrassing dat de Japanse regering de berichten stellig ontkent. "Het is zeer teleurstellend om te zien dat The Times zo'n tabloidverhaal produceert met een onbetrouwbare bron. De overheid zet zich volledig in om de Spelen op een veilige manier te organiseren", aldus een woordvoerder tegen persbureau Reuters.

IOC-voorzitter Thomas Bach en de voormalig Japanse premier Shinzo Abe begroeten elkaar. IOC-voorzitter Thomas Bach en de voormalig Japanse premier Shinzo Abe begroeten elkaar. Foto: Pro Shots

Groot deel Japanse bevolking ziet Spelen niet meer zitten

Japan ziet het aantal coronabesmettingen in het land recentelijk toenemen. Het Aziatische land besloot daarom voorlopig de grenzen te sluiten voor niet-ingezeten buitenlanders en de noodtoestand af te kondigen in Tokio en de grote steden.

Ook onder de bevolking zorgt de coronapandemie voor een negatieve sfeer rondom het doorgaan van de Spelen. Uit een peiling onder de Japanse bevolking in januari bleek dat ruim 80 procent van de Japanse bevolking vindt dat het mondiale sportevenement komende zomer niet gehouden moet worden.

Vorig jaar werden de Spelen vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld tot 23 juli tot en met 8 augustus 2021. Van 24 augustus tot 5 september staan voorlopig de Paralympische Spelen op het programma.