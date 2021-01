Het kabinet heeft donderdag het steunpakket voor de amateursport verlengd. Er wordt 240 miljoen euro beschikbaar gesteld om de verenigingen overeind te houden tijdens de lockdown.

Het bedrag maakt deel uit van een algeheel steunpakket. Het kabinet trekt voor extra financiële hulp aan tal van sectoren in totaal 7,6 miljard euro uit.

Het steunfonds voor de sport werd vorig jaar al ingezet en is donderdag verlengd tot eind juni. Amateurclubs, ijsbanen, zwembaden en verhuurders van sportaccommodaties kunnen hier aanspraak op maken.

"De hele sportsector wordt wederom hard getroffen door de verlenging van de coronamaatregelen. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, die wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk", melden de betrokken ministers in een brief aan de Tweede Kamer.

"Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, zijn bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking."

KNVB reageert verheugd

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, reageert verheugd op het verlengen van het steunpakket. "Hiermee erkent het kabinet nog maar eens het enorme maatschappelijke belang van het unieke Nederlandse verenigingsleven. Dit was echt nodig."

Toen het coronavirus in maart vorig jaar in Nederland uitbrak, werden de amateurcompetities beëindigd. Na de zomer begonnen de meeste competities weer, maar toen de coronacijfers weer opliepen werd in oktober het seizoen opnieuw stilgelegd.

"Door de verlenging van de coronamaatregelen worden voetbalverenigingen ongekend hard getroffen", stelt Van der Zee. "Het water stond velen tot de lippen. Dit nieuwe ondersteuningspakket is daarom belangrijk en geeft lucht om samen de eindstreep te halen."

NOC*NSF vreest gevolgen voor samenleving

Namens sportkoepel NOC*NSF reageert Gerard Dielessen eveneens tevreden op de uitbreiding van het steunpakket. De algemeen directeur wijst op de negatieve gevolgen voor de samenleving door de gesloten sportaccommodaties

"Veel mensen zijn door alle coronamaatregelen veel minder of helemaal niet meer aan het sporten. Dat is vooral voor de vitaliteit en weerbaarheid van hen zelf, maar ook voor de hele samenleving een slechte zaak", aldus Dielessen. "De helaas onvermijdelijke avondklok zal daar nog een schepje bovenop doen."

Dielessen is dan ook opgetogen met de hulp van de overheid. "Het is goed dat het kabinet onze zorgen over de lokale sportclubs en de sportbonden deelt en expliciet aandacht aan sport besteedt in het nieuwe net aangekondigde steunpakket."