Het kabinet heeft donderdag het steunpakket voor de amateursport verlengd. Er wordt 240 miljoen euro beschikbaar gesteld om de verenigingen overeind te houden tijdens de lockdown.

Het steunfonds werd vorig jaar al ingezet en is donderdag verlengd tot eind juni. Amateurclubs, ijsbanen, zwembaden en verhuurders van sportaccommodaties kunnen hier aanspraak op maken.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, reageert verheugd op het verlengen van het steunpakket. "Hiermee erkent het kabinet nog maar eens het enorme maatschappelijke belang van het unieke Nederlandse verenigingsleven. Dit was echt nodig."

Toen het coronavirus in maart vorig jaar in Nederland uitbrak, werden de amateurcompetities beëindigd. Na de zomer begonnen de meeste competities weer, maar toen de coronacijfers weer opliepen werd in oktober het seizoen opnieuw stilgelegd.

"Door de verlenging van de coronamaatregelen worden voetbalverenigingen ongekend hard getroffen", stelt Van der Zee. "Het water stond velen tot de lippen. Dit nieuwe ondersteuningspakket is daarom belangrijk en geeft lucht om samen de eindstreep te halen."