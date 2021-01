De Nederlandse waterpolosters zijn als tweede geëindigd in hun poule bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Triëst. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was donderdag in zijn laatste pouleduel met 15-6 te sterk voor Frankrijk, maar dat was niet genoeg om Italië van de eerste plek te houden.

De Italiaanse vrouwen hadden twee uur na het duel van Oranje zoals verwacht geen enkele moeite met Slowakije (26-4) en stelden daarmee groepswinst veilig.

Omdat Nederland en Italië woensdag in hun onderlinge duel gelijkspeelden (7-7), geeft het resultaat in de wedstrijd tegen Frankrijk de doorslag. Aangezien Italië met 19-6 had gewonnen van de Franse ploeg, was donderdag een Nederlandse zege met minimaal veertien doelpunten verschil nodig om Italië voor te blijven.

Oranje had een uitstekende start en stond na de eerste periode met 8-2 voor. Daarna werd het spel van Nederland moeizamer, waardoor er niet genoeg gescoord werd om Italië voor te blijven.

Dagmar Genee en Simone van de Kraats waren met ieder vier doelpunten gedeeld topscorer aan Nederlandse zijde.

Eindstand groep A OKT 1. Italië 3-7 (52-17)

2. Nederland 3-7 (44-15)

3. Frankrijk 3-3 (29-43)

4. Slowakije 3-0 (15-65)

Oranje treft Kazachstan of Israël in kwartfinales

In de kwartfinales neemt Nederland het vrijdag op tegen Kazachstan of Israël. Die twee landen pakten in de andere poule nog geen punt en spelen later op donderdag nog tegen elkaar. De winnaar treft Oranje.

Er zijn in Triëst twee tickets te verdelen voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Dat betekent dat de beslissing in de halve finales valt.

Normaal gesproken zal Oranje zaterdag in de halve eindstrijd tegen Griekenland olympische kwalificatie moeten verdienen. De Griekse vrouwen wonnen donderdag van concurrent Hongarije (8-5), waardoor ze winnaar werden van de andere groep.