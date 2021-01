Alejandro Valverde staat normaal gesproken voor zijn laatste seizoen als professioneel wielrenner. De Spanjaard kondigde donderdag tijdens een persmoment van Movistar aan dat hij zo goed als zeker gaat stoppen na dit jaar.

In 2019 verlengde Valverde zijn contract bij Movistar nog met twee jaar tot en met 2021, wat betekent dat 'El Imbatido' vanaf 25 april als 41-jarige renner actief is. Normaal gesproken zal hij in 2022 niet meer in actie komen.

"Ik start het seizoen met het idee dat dit mijn laatste is", bevestigde Valverde donderdag volgens Spaanse media bij de presentatie van zijn ploeg. Hij hoopt komende zomer nog mee te doen aan onder meer de Olympische Spelen.

Valverde maakte in 2002 zijn profdebuut en deed in totaal 28 keer mee aan een grote ronde. Hij schreef in 2009 de Vuelta a España op zijn naam en eindigde ook in de Tour de France (derde in 2015) en de Giro d'Italia (derde in 2016) op het eindpodium.

Valverde werd twee jaar geschorst in dopingzaak

In de Ronde van Spanje boekte Valverde de grootste successen, want naast zijn eindzege in 2009 haalde hij ook in 2003 (derde), 2006 (tweede), 2012 (tweede), 2013 (derde), 2014 (derde) en 2019 (tweede) de top drie.

Ook buiten de grote rondes boekte de Spanjaard veel successen, met als hoogtepunt de wereldtitel op de weg in 2018. Hij won daarnaast onder meer vier keer Luik-Bastenaken-Luik en vijf keer de Waalse Pijl.

In 2010 werd Valverde voor twee jaar geschorst vanwege betrokkenheid bij de geruchtmakende dopingzaak Operación Puerto, waarna hij in 2012 zijn rentree maakte in het peloton. Valverde rijdt al sinds 2005 bij Movistar en voorganger Caisse d'Epargne.