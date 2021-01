De NBA wil bij wedstrijden beveiligers op de middenlijn zetten om af te dwingen dat teams de coronaregels blijven volgen. De basketballers houden zich niet altijd even goed aan de voorschriften in het protocol.

Volgens ESPN, dat een memo die naar alle teams is gestuurd in handen heeft, voelt de NBA zich genoodzaakt in te grijpen nu blijkt dat spelers ook na aanscherping van de regels nog altijd veel onnodig contact met elkaar hebben.

Door beveiliging in te zetten, wil de NBA voorkomen dat spelers van beide teams elkaar voor en na de wedstrijd opzoeken. In de memo staat verder dat teams tijdens de warming-up op hun eigen helft moeten blijven, fysiek contact moeten vermijden en iemand alleen mogen begroeten met een elleboog of boks.

High fives, het schudden van handen en knuffels zijn logischerwijs uit den boze. Elke week worden er nog nieuwe coronabesmettingen gemeld in de NBA; tussen 13 en 19 januari testten 11 van de 502 spelers positief.

De NBA besloot woensdag om de wedstrijd tussen Washington Wizards en Milwaukee Bucks van vrijdag af te gelasten omdat de ploeg uit Washington te weinig spelers beschikbaar heeft als gevolg van een corona-uitbraak. Het was de zeventiende wedstrijd in dit NBA-seizoen die afgelast moest worden vanwege de pandemie.