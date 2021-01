Hesdy Gerges kijkt uit naar zijn gevecht tegen Rico Verhoeven volgende week zaterdag in Rotterdam. De 36-jarige Amsterdammer is de vervanger van Jamal Ben Saddik, die zich dinsdag afmeldde wegens een rugblessure.

"Natuurlijk is Rico in het voordeel. Daar moeten we eerlijk in wezen. Hij heeft een volledig trainingskamp achter de rug. Mijn voorbereiding is anders geweest, maar ik train altijd, elke dag en ik ben een sportman in hart en nieren", zegt Gerges woensdag tegen Radio538.

Verhoeven en Ben Saddik zouden gaan strijden om de wereldtitel. In plaats daarvan organiseert kickboksbond GLORY nu een zwaargewichttoernooi met in totaal vier deelnemers. Verhoeven en Gerges staan in de ene halve finale tegenover elkaar, Levi Rigters en Tarik Khbabez in de andere halve eindstrijd.

"Ik heb nog nooit een kampioen iemand zien uitdagen, maar dat was vanochtend wel het geval", aldus Gerges. "Ik was meteen klaar om te gaan. Ik heb vaker op korte termijn een partij aangenomen tegen de groten der aarde. We gaan oorlog voeren. Rico gaat het zeker niet cadeau krijgen."

85 Verhoeven woedend op vechter Gerges tijdens persconferentie

'We zijn geen vrienden'

Gerges en Verhoeven kregen het eind 2019 verbaal met elkaar aan de stok op een persconferentie, nadat de regerend wereldkampioen van Badr Hari had gewonnen. Verhoeven liet zich provoceren door Gerges en riep onder meer: "Hij is geen partij voor mij. Ik sla hem de hele ring door."

"We zijn geen vrienden", vertelde Gerges woensdag. "Op sportief vlak heeft hij mijn respect, maar als persoon vind ik hem minder. Hij irriteert mij. Maar het is mooi dat we elkaar op een legale manier in elkaar mogen slaan. Daarna schudden we elkaar de hand en is het klaar."

Twee eerdere duels in 2011 en 2012 werden door Verhoeven gewonnen. Gerges vocht in maart 2018 voor het laatst onder de vlag van GLORY. Hij verloor toen van Badr Hari, maar die uitslag werd geschrapt nadat beiden positief op doping testten.