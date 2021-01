Hesdy Gerges is de vervanger van de geblesseerde Jamal Ben Saddik als tegenstander van Rico Verhoeven. Kickboksbond GLORY organiseert op 30 januari een zwaargewichttoernooi met in totaal vier deelnemers.

Verhoeven en Gerges staan in de ene halve finale tegenover elkaar. De andere halve finale wordt gevormd door Levi Rigters en Tarik Khbabez. De winnaars van beide partijen nemen het in de finale tegen elkaar op, waarbij de wereldtitel van Verhoeven overigens niet op het spel staat.

Met de 36-jarige Gerges neemt Verhoeven het op tegen zijn gewenste tegenstander. Eerder op woensdag zei de wereldkampioen zwaargewicht tegen De Telegraaf dat hij hoopte dat Gerges zijn tegenstander zou worden na de afmelding van Ben Saddik. De Belg moest zich dinsdag terugtrekken met een rugblessure.

Verhoeven en Gerges kregen het eind 2019 verbaal met elkaar aan de stok op een persconferentie, nadat de wereldkampioen van Badr Hari had gewonnen. Verhoeven liet zich provoceren door Gerges en riep onder meer: "Hij is geen partij voor mij. Ik sla hem de hele ring door."

Twee eerdere onderlinge duels in 2011 en 2012 werden door Verhoeven gewonnen. De Egyptische Amsterdammer Gerges vocht in maart 2018 voor het laatst onder de vlag van GLORY. Hij verloor toen van Badr Hari, maar die uitslag werd geschrapt nadat beiden positief op doping testten.

85 Verhoeven woedend op vechter Gerges tijdens persconferentie

Rigters en Khbabez nieuwe zwaargewichten bij GLORY

Verhoeven (31) is sinds 2014 wereldkampioen in het zwaargewicht. Hij verdedigde zijn titel al negen keer met succes.

Om nieuwe uitdagingen voor Verhoeven te creëren, contracteerde GLORY ondanks enkele sterke zwaargewichten die azen op zijn kampioensriem. Twee van hen zijn Rigters en Khbabez.

De 25-jarige Rigters is een veelbelovend talent uit Abcoude. Hij debuteerde een maand geleden bij GLORY en maakte daarbij indruk door een viermanstoernooi in het zwaargewicht te winnen.

De 28-jarige Khbabez werd geboren in Marokko en woont in Nederland. Hij maakte onlangs de overstap van ONE Championship, een concurrerende bond van GLORY die met name in Azië groot is.

Bij ONE Championship won Khababez zijn eerste vier gevechten, waarna hij een titelgevecht met de Oekraïense kampioen Roman Kryklia verloor. Khbabez maakt volgende week zijn debuut bij GLORY.