De avondklok die in de komende dagen zeer waarschijnlijk ingaat in Nederland geldt niet voor topsporters. De sporters mogen ook na 20.30 uur, het tijdstip waarop het kabinet de avondklok wil laten ingaan, nog over straat.

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie laat woensdag aan NU.nl weten dat sporters afhankelijk zijn van hun werkgever, die een verklaring moet afgeven voor toestemming.

Verwacht wordt dat de betrokken clubs en bonden zo'n verklaring zullen regelen, wat betekent dat alle profsporters ondanks de avondklok gewoon kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen en dat de topcompetities er dus niet onder lijden.

Het houdt in dat onder meer het Eredivisie-seizoen en topcompetities in andere sporten kunnen doorgaan en dat olympische atleten hun voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio zonder belemmering kunnen voortzetten.

De KNVB laat in een reactie weten dat de bond nog geen besluit heeft genomen of de wedstrijden in het betaalde voetbal de komende weken ook in de avonduren gespeeld worden als de avondklok is ingevoerd.

"We willen het debat in de Tweede Kamer van donderdag afwachten voordat we daar iets over zeggen", aldus een woordvoerder van de KNVB.

221 Dit zijn de extra maatregelen: vliegverbod en mogelijk een avondklok

Wel avondklok voor amateursporters

Het demissionaire kabinet stelde woensdag een avondklok van 20.30 uur tot en met 4.30 uur voor. Voor de invoering van die regel is nog wel toestemming van de Tweede Kamer nodig. Aanvankelijk stond er woensdag een debat gepland, maar op verzoek van D66 en ChristenUnie is dat een dag uitgesteld.

Voor sporters op lagere niveaus zal de avondklok wel gaan gelden. Sportkoepel NOC*NSF sprak daar dinsdag bij monde van directeur Gerard Dielessen zorgen over uit. "De verwachting is dat het sportaanbod voor alle Nederlanders bijna volledig stil zal vallen", zei hij.

De KNVB hoopt dat de avondklok een uur later ingaat dan nu gepland. Volgens de voetbalbond is het voor veel mensen niet te doen om nog te sporten als ze al om 20.30 uur thuis moeten zijn.

"Wij kunnen uiteraard niet inschatten of een avondklok noodzakelijk is", aldus de KNVB. "Wel weten we 100 procent zeker dat sporten en bewegen noodzakelijk zijn voor de gezondheid en weerstand. Sporten in de buitenlucht is bovendien verantwoord."

"Amateursporters en vrijwilligers moeten overdag werken of naar school. Daarna kunnen zij pas aan hun gezondheid werken. Met een avondklok die om 20.30 uur ingaat, worden die mogelijkheden nu nóg verder ingeperkt. Dit heeft dus (ook) nadelige gezondheidsconsequenties voor een grote groep mensen. Dat mag niet te lang gaan duren."