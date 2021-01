Rico Verhoeven hoopt dat Hesdy Gerges wordt aangewezen als zijn nieuwe tegenstander voor het titelgevecht op 30 januari. De wereldkampioen zwaargewicht van GLORY zag Jamal Ben Saddik dinsdag afhaken met een rugblessure.

"Het is heel simpel nu. Er moet een nieuwe tegenstander komen en ik zag vanmorgen op sociale media dat iemand met een grote bek zich weer heeft gemeld: Hesdy Gerges. Ik ben niet vergeten wat hij tijdens de persconferentie na Badr (Hari, red.) zei", zegt Verhoeven dinsdag tegen De Telegraaf.

Verhoeven doelt daarmee op een moment in december 2019, nadat hij had gewonnen van Badr Hari, die met een blessure moest opgeven. Op de persconferentie riep Gerges dat Hari de betere van de twee was, met een woedende reactie van Verhoeven tot gevolg (zie video hieronder).

"Hij is nu de perfecte tegenstander", aldus Verhoeven over Gerges. "Hij heeft zijn laatste wedstrijd goed gewonnen, is fit en is mij al maanden aan het bestoken. Nu moet hij maar zijn kans pakken dan. Het is aan GLORY om dit vandaag nog op te zetten."

Amsterdammer Gerges, die woensdag op Instagram liet weten klaar te zijn voor een confrontatie met Verhoeven, stond in maart 2018 al eens tegenover Hari in een prestigegevecht. Hari won die confrontatie in Rotterdam op punten.

Verhoeven is al sinds 2014 wereldkampioen in het zwaargewicht. Hij verdedigde zijn titel ruim een jaar geleden tegen Hari voor de negende en vooralsnog laatste keer.