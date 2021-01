Rico Verhoeven zal zijn wereldtitel in het kickboksen volgende week zaterdag niet verdedigen tegen Jamal Ben Saddik. De Marokkaanse Belg heeft zich dinsdag geblesseerd afgemeld, zo bevestigt organisator GLORY.

Ben Saddik heeft op een training een rugblessure opgelopen en is maanden uitgeschakeld. GLORY gaat op zoek naar een vervanger voor Ben Saddik. Die krijgt ruim een week de tijd om zich voor te bereiden op het gevecht tegen Verhoeven.

Het moest de derde confrontatie worden tussen de dertigjarige Ben Saddik en de één jaar oudere Verhoeven. Ben Saddik won in 2011 en Verhoeven zegevierde in 2017. Laatstgenoemde prolongeerde daarmee zijn wereldtitel.

Verhoeven is sinds 2014 wereldkampioen in het zwaargewicht. Hij verdedigde zijn titel ruim een jaar geleden voor de negende en laatste keer. Badr Hari moest destijds halverwege de partij geblesseerd opgeven.

112 Verhoeven: 'Jamal heeft van mij alleen geleerd een dutje te doen'

Ook Groenhart komt in actie

Verhoeven is niet de enige Nederlander die op 30 januari in actie komt tijdens GLORY 77. Ook Murthel Groenhart stapt de ring in en neemt het in het weltergewicht op tegen de Franse titelhouder Cédric Doumbé.

In de aanloop naar GLORY 77 sprak de bond van "een van de grootste evenementen in de geschiedenis van onze sport". Door de coronamaatregelen is er geen publiek welkom in Rotterdam, waar het evenement op een geheime locatie gehouden wordt.

Fans kunnen GLORY 77 voor 19,99 euro via een stream bekijken. Dat was vorige maand voor het eerst het geval tijdens GLORY 76, toen Hari in eveneens Rotterdam verrassend verloor van Benny Adegbuyi.