De Nederlandse waterpolosters zijn het olympisch kwalificatietoernooi dinsdag overtuigend begonnen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga liet in Triëst in de eerste groepswedstrijd geen spaan heel van Slowakije: 22-2.

Maartje Keuning was de topscorer met zes doelpunten. Maud Megens maakte vier treffers. Bij 18-0 in het laatste kwart scoorde Slowakije, dat nauwelijks aan aanvallen toekwam, voor het eerst. Karin Kachova, één van de vele jeugdige speelsters, was daarvoor verantwoordelijk.

"We moesten er even inkomen", zei Keuning na het eerste duel voor Oranje sinds lange tijd tegen Ziggo Sport. "Maar 22-2 is een prima uitslag. We wilden er vol ingaan en 100 procent de kansen benutten. Grotendeels is dat gelukt. De volgende wedstrijd tegen Italië is meer een meetmoment. Dan weten we meer over waar we staan."

Er zijn in Triëst twee tickets te verdelen voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Dat betekent dat de beslissing valt in de halve finales. Nederland speelt in de groepsfase de komende dagen ook nog tegen gastland Italië en Frankrijk.

Japan, de Verenigde Staten, Spanje, China, Canada, Rusland, Australië en Zuid-Afrika zijn al verzekerd van de Spelen in Tokio. Daar komen de twee finalisten in Triëst dus nog bij.

De Nederlandse waterpolosters wonnen in 2008 olympisch goud, destijds onder leiding van bondscoach Robin van Galen. Zowel in 2012 als in 2016 slaagde Oranje er niet in om zich te plaatsen voor de Spelen.