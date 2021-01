Rafael Nadal maakt begin maart voor de derde keer zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament, zo maakte de toernooiorganisatie dinsdag bekend. De 34-jarige Spanjaard deed in 2009 voor het laatst mee in Rotterdam.

Twaalf jaar geleden haalde Nadal de finale in Ahoy. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar moest toen zijn meerdere erkennen in Andy Murray. Een jaar eerder, bij zijn debuut, verloor hij in de tweede ronde.

In 2018 kwam voor het laatst een speler uit de zogenoemde 'Big Four' - Novak Djokovic, Rodger Federer, Nadal en Murray - naar Rotterdam. Federer pakte drie jaar geleden ten koste van Grigor Dimitrov de titel.

Nadal krijgt in Ahoy concurrentie van onder anderen Daniil Medvedev, Stan Wawrinka en Kei Nishikori. Het toernooi werd eerder al verschoven van februari naar begin maart, omdat de Australian Open ook drie weken werd opgeschoven.

De 49e editie van het ABN AMRO-toernooi, die vanwege de uitbraak van COVID-19 zeer waarschijnlijk zonder publiek zal worden afgewerkt, staat nu van 1 tot en met 7 maart op het programma.

Nadal: 'Te lang geleden dat ik in Rotterdam heb gespeeld'

Nadal zelf kijkt er naar uit om terug te keren naar Nederland. "Het is te lang geleden dat ik in Rotterdam heb gespeeld. Nu het seizoen er zo anders uitziet, past het goed in mijn schema", aldus de nummer twee van de wereld.

"Het is een toernooi waar ik graag speel en ik hoop op de erelijst te kunnen komen. Ik verheug me erop mijn Nederlandse vrienden en fans te zien", zegt Nadal, die in totaal 209 weken lang de nummer één van de wereld is geweest.

Nadal, die op de wereldranglijst alleen Djokovic voor zich moet dulden, won vorig jaar Roland Garros en pakte zo zijn twintigste eindzege op een Grand Slam-toernooi. Daarmee is hij samen met Federer recordhouder.