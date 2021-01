Robin van Roosmalen hoopt terug te kunnen keren in de ring. De voormalig wereldkampioen kickboksen raakte vorige week betrokken bij een zwaar verkeersongeluk.

"Inmiddels is Robin weer thuis. De operatie is heel goed verlopen", zegt Van Roosmalens trainer Hicham Elgaoui dinsdag tegen NU.nl. "We gaan ervan uit dat hij volledig zal herstellen en in de toekomst weer kan vechten."

Van Roosmalen en zijn zus stonden woensdag met hun auto stil op de vluchtstrook van de A2 toen ze werden aangereden door een vrachtwagen. Melissa van Roosmalen overleed ter plekke. Ze wordt vrijdag begraven in Den Bosch. De kickbokser werd met zware verwondingen aan rug en heup naar het ziekenhuis gebracht.

De 43-jarige bestuurder van de vrachtwagen werd door de politie aangehouden. Na verhoor is de man weer vrijgelaten, maar hij blijft nog wel verdachte is in de zaak.

De 31-jarige Van Roosmalen was van 2014 tot 2016 kampioen in het lichtgewicht van kickboksbond GLORY. Daarna was hij twee jaar kampioen in het vedergewicht. Toen hij die titel eind 2018 verloor, maakte de Brabander de overstap naar MMA-bond Bellator.