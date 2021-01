Kaapverdië heeft zich op het WK handbal in Egypte teruggetrokken voor de rest van het toernooi. De ploeg kampt met te veel coronabesmettingen, meldt de internationale handbalbond IHF.

Het was lang onzeker of Kaapverdië kon debuteren op het WK. De ploeg zat vorige week week in quarantaine in Portugal vanwege een aantal coronagevallen binnen de selectie.

De Nederlandse handballers stonden klaar om als vervangers naar Egypte te vliegen als Kaapverdië zou afhaken, maar het Afrikaanse team meldde zich toch in Caïro.

Kaapverdië speelde afgelopen vrijdag nog wel zijn eerste pouleduel met Hongarije (34-27-nederlaag), maar de wedstrijd van zondag tegen Duitsland werd afgelast omdat er door de besmettingen niet genoeg spelers opgesteld konden worden.

"Omdat Kaapverdië nog altijd problemen heeft om minstens tien spelers op te stellen wat de regels voorschrijven, heeft het land besloten zich terug te trekken", schrijft de handbalbond maandag in een verklaring. "De IHF heeft de afzegging geaccepteerd, wat het beste is voor alle betrokkenen op het WK."

Duitsland en Uruguay - de tegenstander in het laatste groepsduel - krijgen nu een reglementaire 10-0-overwinning. Kaapverdië is het derde land dat zich terugtrekt van het WK. Nog voor het begin van het toernooi hadden Tsjechië en de Verenigde Staten zich afgemeld. Zij zijn vervangen door Noord-Macedonië en Zwitserland.