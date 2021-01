Voor de Nederlandse waterpolosters is het deze week erop of eronder. Na twee gemiste Spelen moet de ploeg van bondscoach Arno Havenga zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Italiaanse Triëst voor Tokio zien te plaatsen. "We staan voor de belangrijkste wedstrijd in de afgelopen vier jaar."

Een trauma is een groot woord, maar het is duidelijk dat OKT's de waterpolosters in het recente verleden niet goed gezind waren. Vier jaar na de olympische titel in 2008 ging het mis in Triëst en in 2016 greep Oranje in Gouda op dramatische wijze naast een ticket. Deze week moet het wél gebeuren voor de Europees kampioen van 2018.

"We zijn niet meer bezig met die mislukte olympische kwalificaties", zegt Havenga in gesprek met NU.nl. "In 2012 waren ikzelf en veel speelsters van nu er niet eens bij en over 2016 praten we ook niet meer. De druk is groot, maar dat komt puur doordat we zelf graag willen presteren. We zijn klaar om de strijd aan te gaan."

Een jaar geleden had Nederland zich op het EK in Boedapest al kunnen plaatsen voor de Spelen, maar een penaltyserie tegen Rusland was de ploeg van Havenga in de halve finales te machtig. Het is de vraag hoe Oranje er nu voor staat, want de laatste interland van de waterpolosters dateert van februari 2020.

"We hebben geen referentiekader, dus de wedstrijden op het OKT moeten straks uitwijzen hoe goed we daadwerkelijk zijn. Toch moeten we er straks direct staan en dat maakt het toernooi wel bijzonder. Het is alles of niets. We gaan de belangrijkste wedstrijd in vier jaar spelen", benadrukt de 46-jarige Havenga.

De Nederlandse waterpolosters moeten voorkomen dat ze voor de derde keer op rij de Olympische Spelen missen. De Nederlandse waterpolosters moeten voorkomen dat ze voor de derde keer op rij de Olympische Spelen missen. Foto: Pro Shots

Havenga baalt van verdeling olympische tickets

Op het OKT strijden acht landen in twee poules om twee olympische tickets. Nederland wil de groep met Frankrijk, Italië en Slowakije winnen voor een gunstig affiche in de kwartfinales, waarna normaal gesproken een allesbeslissende krachtmeting met Hongarije of Griekenland volgt. Daar ligt de focus zelfs al op.

"We hebben Griekenland en Hongarije uitvoerig geanalyseerd, maar het zal straks om details gaan", aldus Havenga. "Wie is de stoerste ploeg en durft het meeste initiatief te nemen? Ik vind dat wij op de Spelen thuishoren, maar dat geldt eigenlijk ook voor Griekenland en Hongarije. Helaas zal niet de hele wereldtop aanwezig zijn in Tokio."

Daarmee spreekt Havenga zijn frustratie uit over de verdeling van de tickets. In Tokio zijn bij de vrouwen slechts tien landen welkom en bij de mannen twaalf. "Het IOC vindt het daarnaast belangrijk dat alle landen op de wereld een kans moeten hebben op olympische deelname, waardoor Zuid-Afrika straks mag meedoen. Voor hen is de reis naar Tokio straks meer een vakantie, want ze zullen niet ver komen."

"Ik zou zeggen: laat alleen de wereldtop meedoen aan de Spelen", vervolgt de bondscoach. "Maar goed, het heeft geen zin om daarover te blijven zeuren. Wij moeten er nu gewoon staan op het OKT. De gretigheid in de ploeg is groot, iedereen is aan elkaar gewaagd en wil vechten voor zijn plek. We zijn er klaar voor."

Het OKT begint voor Nederland dinsdag met een wedstrijd tegen Slowakije (20.00 uur) en het toernooi duurt tot en met zondag. De andere poule bestaat uit Griekenland, Hongarije, Israël en Kazachstan. De groepswinnaars spelen in de kwartfinales tegen de nummer vier van de andere poule en ook de nummers twee en drie treffen elkaar. De twee finalisten van het OKT mogen naar de Spelen.