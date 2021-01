De voorbereiding op de Australian Open in Melbourne verloopt voor veel tennissers chaotisch vanwege verschillende coronabesmettingen. Volgens dubbelspeelster Demi Schuurs gaat er van alles mis en debutante Rosalie van der Hoek spreekt van "een zooitje".

"Ze hebben hier zeker nog niet alles op orde, maar in vergelijking met anderen heb ik eigenlijk niets te klagen", aldus de 27-jarige Schuurs, de mondiale nummer twaalf in het dubbelspel.

"Voor mij gaat het om kleine dingetjes. Zo moest ik om 7.00 uur trainen en kwam mijn ontbijt om 11.30 uur nog eens. En je moet erg lang wachten voordat het schema uitkomt waarop staat op welke tijden je naar buiten mag. Dat is niks vergeleken met anderen die twee weken 'vast' moeten zitten, maar als je optimaal wilt presteren moet het wel goed voor elkaar zijn."

In totaal zitten er 72 Australian Open-deelnemers de komende weken in quarantaine, omdat zij in vliegtuigen zaten met personen die later positief op het coronavirus werden getest. Ook de Nederlandse debutant Botic van de Zandschulp moet voorlopig in zijn hotelkamer blijven.

Schuurs beperkt zich op haar hotelkamer, die ze deelt met haar schoonbroer, tot studeren en fysiek trainen. "Ik ben bezig met de trainersopleiding en besteed de tijd liever nuttig. En gelukkig hebben we een mooi uitzicht. Sommigen kijken uit op een witte muur."

Van der Hoek debuteert in Melbourne

Van der Hoek is voor het eerst in Melbourne, waar ze een duo gaat vormen met Kveta Peschke, de voormalig nummer één van de wereld in het dubbelspel. "Omdat het mijn eerste Grand Slam-toernooi gaat worden, heb ik er veel voor over", zegt Van der Hoek (26). "Maar als ik hier voor de twintigste keer zou zijn, dan had ik wel gedacht: wat doe ik hier? Het is hier echt een zooitje."

De nummer 116 van de wereld is al een paar dagen in Melbourne, maar mocht maandag pas voor het eerst trainen. "Na het nieuws over de vliegtuigen met besmette personen ging het hele schema overhoop en er waren ook problemen met het transport."

"Ik mag bijvoorbeeld ook niet met mijn dubbelpartner trainen, omdat ik niet op een lijst stond. Ik mocht alleen een partner kiezen op mijn verdieping. Het is pittig, er is veel onzekerheid en we kijken allemaal uit naar vrijheid. Nog tien dagen te gaan. Tot die tijd is het een kwestie van veel Netflix kijken. Maar ik hou mijn hart vast."

De Australian Open begint in principe op 8 februari. De loting vindt vier dagen eerder plaats.