Botic van de Zandschulp moet de komende twee weken op zijn hotelkamer in Melbourne in quarantaine verblijven. De 25-jarige Nederlander, die dit jaar debuteert op de Australian Open, zat zaterdag in een vliegtuig met iemand die besmet was met COVID-19. Maandag meldde de organisatie dat ook één speler positief is getest.

"Ik moet twee weken op mijn kamer blijven", aldus de nummer 156 van de wereld. "Ik heb alleen wat fysieke training kunnen doen." De organisatie besloot na de positieve test bij een van de inzittenden om iedereen die aan boord was een trainingsverbod op te leggen.

In totaal zitten er 72 Australian Open-deelnemers de komende weken in quarantaine, omdat zij in vliegtuigen zaten met personen die later positief op het coronavirus werden getest.

Robin Haase vloog net als Van de Zandschulp van Doha naar Melbourne, maar zat op een vlucht waar alle passagiers negatief bleken te zijn. Daarom mag hij onder strenge voorwaarden wél gewoon trainen.

Ook een speler test positief

Officials bevestigden maandag dat er vier extra positieve testen zijn onder de mensen in de bubbel van de Australian Open. Daarbij zit één speler, wiens naam niet bekend is gemaakt. Volgens gezondheidsinstanties in Victoria hebben negen mensen die met met speciale chartervluchten naar Melbourne zijn gekomen positief getest.

De Australian Open begint in principe op 8 februari. De loting vindt vier dagen eerder plaats. Arantxa Rus en Van de Zandschulp zijn de Nederlandse deelnemers in Melbourne. Haase strandde in de laatste kwalificatieronde, maar mag als 'lucky loser' nog hopen op deelname in het enkelspel. In het dubbelspel is hij al zeker van deelname.