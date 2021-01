Voormalig motorcoureur Jan de Vries is afgelopen donderdag in zijn woonplaats Purmerend op 77-jarige leeftijd overleden, zo melden verschillende media zondag. De tweevoudig wereldkampioen in de 50cc overleed aan de gevolgen van een acute hartstilstand.

De Vries is de succesvolste Nederlandse motorcoureur in een soloklasse op de weg. Hij werd in 1971 en 1973 op een Van Veen Kreidler wereldkampioen in de 50cc-klasse.

De geboren Fries won veertien keer een Grand Prix, maar kwam nooit als eerste over de finish in de TT van Assen. Wel werd hij in 1969, 1970 en 1972 tweede in Drenthe. In totaal stond hij 27 keer op het podium in de 50 cc.

In 1971 ontving De Vries de Hans de Beaufort-beker, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse motorsportwereld. Vorig jaar was hij een van de coureurs die bij de 95e editie van de TT van Assen een ereronde mocht rijden op het circuit.

Na zijn successen als motorcoureur ging De Vries aan de slag als tuner van racemotoren. Hij was monteur van de Spanjaard Ángel Nieto, de grootste concurrent tijdens zijn actieve loopbaan.