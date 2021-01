Nog eens 25 Australian Open-deelnemers moeten de komende veertien dagen op hun hotelkamer in quarantaine blijven. Een passagier in een vliegtuig uit Doha, waarin verschillende tennissers zaten, bleek zaterdag bij aankomst in Melbourne met het coronavirus besmet te zijn.

Volgens de organisatie van de Australian Open testte de passagier, die zelf geen tennisser is, voorafgaand aan de vlucht nog negatief. Bij aankomst in Australië bleek de persoon toch besmet te zijn. In totaal zaten er 58 personen op de vlucht. 25 van hen zijn tennissers, maar hun namen zijn niet bekendgemaakt.

Zaterdag moesten al 47 Australian Open-deelnemers voor veertien dagen in quarantaine. Op vluchten uit Los Angeles en Abu Dhabi testten verschillende personen positief op COVID-19.

Zondagochtend meldde de organisatie van de Australian Open nog dat het Grand Slam-toernooi ondanks de problematische aanloop zou doorgaan. Toen was nog niet bekend dat er nog eens 25 deelnemers in quarantaine moesten.

49 Geïsoleerde Australian Open-deelnemers trainen op hotelkamer

Tennissers boos over gang van zaken

De tennissers die zaterdag al te horen hebben gekregen dat zij in quarantaine moesten, zijn verbolgen over de huidige gang van zaken in Melbourne. Onder anderen Australian Open-winnares Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Angelique Kerber, Svetlana Kuznetsova en Kei Nishikori mogen tijdens hun veertien dagen quarantaine bijvoorbeeld ook niet trainen.

"Als ze ons hadden verteld dat dit de regels waren, was ik thuisgebleven. We zouden met 20 procent capaciteit vliegen en we zouden alleen als nauwe contacten worden gezien als iemand uit ons eigen team positief zou testen", schreef de Roemeense Sorana Cîrstea op sociale media.

De Zwitserse Belinda Bencic voegde daaraan toe: "We klagen er niet over dat we in quarantaine moeten, maar vanwege de ongelijke trainingsmogelijkheden die er nu zijn voor zo'n belangrijk toernooi."

De Australian Open begint in principe op 8 februari. De loting vindt vier dagen eerder plaats. Arantxa Rus en debutant Botic van de Zandschulp zijn de Nederlandse deelnemers in Melbourne.