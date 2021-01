Adriana Jelinkova is een dag nadat ze zich officieus voor de Olympische Spelen heeft geplaatst hard ten val gekomen. De 25-jarige Nederlandse alpineskiester ging op de piste van Kranjska Gora in de eerste run van de reuzenslalom onderuit en werd per brancard afgevoerd.

De wereldbekerwedstrijd op de Sloveense piste lag een tijdje stil na de crash van Jelinkova. Het is onduidelijk wat haar precies mankeert.

Zaterdag werd de skiester, geboren in Tsjechië en opgegroeid in Nederland, elfde op de reuzenslalom van Kranjska Gora. Na haar historische tiende plaats in november op de parallel reuzenslalom in Lech voldeed Jelinkova daarmee aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF voor deelname aan de Winterspelen van 2022 in Peking.

De sportkoepel eist daarvoor één keer een plek in de top acht of twee keer bij de beste zestien in een wereldbekerwedstrijd.

Jelinkova kan de eerste alpineskiester worden die Nederland vertegenwoordigt op de Olympische Spelen sinds Margriet Prajoux-Bouma op de editie van 1952 in Oslo.

Met haar tiende plaats in Lech had Jelinkova al geschiedenis geschreven. Ze verbeterde toen het Nederlandse record van Angelika van der Kraats, die in 1985 elfde werd op de combinatie in Bad Kleinkirchheim.