James Harden heeft in de nacht van zaterdag op zondag direct van zich doen spreken bij zijn debuut voor Brooklyn Nets. De achtvoudig All-Star in de NBA hielp zijn nieuwe ploeg met een zeldzame triple-double aan de overwinning.

In de met 122-115 gewonnen thuiswedstrijd tegen Orlando Magic was de 31-jarige Harden pas de zevende speler in de NBA-geschiedenis die met minstens tien punten, rebounds en assists debuteerde namens zijn nieuwe club.

Bovendien mag 'The Beard' zich in de grootste basketbalcompetitie ter wereld de eerste speler noemen die daarbij de grens van dertig punten slecht. Hij kwam uit op 32 punten, twaalf rebounds en veertien assists.

"Het voelde goed", zei Harden. "Ik wil de jongens hier vertrouwen en energie geven. We hebben een talentvolle groep: veelzijdige schutters, spelmakers, verdedigers; eigenlijk een beetje van alles. Dat heb je als team ook nodig, zeker straks in de play-offs. Nu gaat het om het opbouwen van de onderlinge chemie."

Harden verruilde Houston Rockets, waar hij het niet meer naar zijn zin had, donderdag na negen jaar voor de Nets. In de afgelopen drie seizoenen was hij topscorer in de NBA.

