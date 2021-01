De Nederlandse alpineskiester Adriana Jelinkova heeft zich zaterdag officieus geplaatst voor de Olympische Spelen van 2022 in Peking. De 25-jarige Jelinkova, geboren in Tsjechië en opgegroeid in Nederland, eindigde bij de wereldbekerwedstrijd in het Sloveense Kranjska Gora als elfde op de reuzenslalom.

Omdat Jelinkova vorig jaar november in het Oostenrijkse Lech al als tiende was geëindigd, heeft ze voldaan aan de kwalificatie-eisen van sportkoepel NOC*NSF. Ze moest één keer bij de beste acht of twee keer bij de beste zestien eindigen in een wereldbekerwedstrijd.

De plaatsing van Jelinkova is nog niet helemaal zeker, omdat Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, nog zijn akkoord moet geven.

Jelinkova zou de eerste alpineskiester worden die Nederland vertegenwoordigt op de Olympische Spelen sinds Margriet Prajoux-Bouma op de editie van 1952 in Oslo.

Met haar tiende plaats in Lech had Jelinkova al geschiedenis geschreven. Ze verbeterde toen het Nederlandse record van Angelika van der Kraats, die in 1985 elfde werd op de combinatie in Bad Kleinkirchheim.