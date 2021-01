Handbalster Estavana Polman speelt ook de komende twee jaar bij Esbjerg in Denemarken. De sterspeelster van Oranje heeft haar aflopende contract zaterdag verlengd tot de zomer van 2023.

"Ik ben lang geleden aan een project begonnen in Esbjerg en ben nog niet klaar. Het team voor volgend seizoen ziet er nog beter uit. Esbjerg heeft dromen en die deel ik. De stad, de mensen en de club voelen als thuis", laat Polman weten op de site van haar club.

De 28-jarige opbouwspeelster, die al sinds 2013 voor Esbjerg speelt en in de twee jaar daarvoor ook al in Denemarken speelde, is nog altijd aan het herstellen van de zware knieblessure die haar al maanden aan de kant houdt.

Polman, die met het Nederlands team in december 2019 de wereldtitel veroverde en tot beste speelster van het WK in Japan werd uitgeroepen, ontbrak afgelopen december bij het EK in Denemarken.

Esbjerg is de regerend landskampioen in Denemarken en speelt dit seizoen ook in de Champions League. Polman woont in Esbjerg samen met oud-Ajacied Rafael van der Vaart, met wie ze een dochter heeft.

Vorige week besloot Tess Wester, haar ploeggenoot bij Oranje, te vertrekken bij de Deense club Odense. Het is nog niet bekend waar de keeper haar loopbaan voortzet.