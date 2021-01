Arno Kamminga heeft de internationale zwembond FINA vrijdag opgeroepen om iets te doen aan zwemmers die op de schoolslag te vaak gebruikmaken van de zogenoemde 'dolphin kick', een techniek waarbij de benen op een golvende manier worden gebruikt om sneller te zijn. Op dit moment worden de huidige regels regelmatig overtreden.

De FINA staat zwemmers toe om de dolfijntrap vlak na de start én bij het keren te gebruiken. Aangezien de zwembond op veel toernooien geen gebruik van onderwatertechnologie maakt, kunnen veel zwemmers de veelbesproken slag onbestraft vaker gebruiken.

Onlangs werd Ilya Shymanovich beschuldigd van valsspelen bij wedstrijden in de International Swimming League (ISL) in Boedapest, waar hij de 'dolphin kick' te vaak zou hebben gebruikt. De Belarussische zwemmer verbeterde een maand later bij de nationale kampioenschappen het wereldrecord op de 100 meter schoolslag (kortebaan).

Adam Peaty, die zijn record aan Shymanovich verloor, sprak zich al fel uit tegen valsspelers in de zwemwereld en hij krijgt nu steun van Kamminga, die alle Nederlandse records op de schoolslag (korte- en langebaan) in handen heeft.

"Het is vreselijk als er op deze manier valsgespeeld wordt", zegt de Katwijker bij Swimming World. "Schoolslag is het mooiste wat er is, omdat er veel verschillende technieken mogelijk zijn, maar het is niet om aan te zien als zwemmers die dolfijntrap gebruiken. Dan is het geen schoolslag meer te noemen."

Ilya Shymanovich is een van de zwemmers die wordt beschuldigd van valsspelen. Foto: Pro Shots

Kamminga ziet dat valsspelers bijna altijd wegkomen

Alleen op wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen zal de FINA door middel van de technologie streng letten op mogelijke overtredingen van de regels. "We pushen al langer bij de bond om die technologie vaker te gebruiken, maar dat proces duurt lang", baalt de 25-jarige Kamminga.

"Zwemmers die zich niet aan de regels houden op kleinere toernooien worden niet gediskwalificeerd en als ze daardoor winnen, zullen steeds meer mensen het gaan doen. Dat is een heel slechte ontwikkeling. Het gaat de goede kant op met de schoolslag, maar er zijn nog steeds mensen die zich niet aan de regels houden."

André Cats, technisch directeur van de Nederlandse zwembond KNZB, steunt de oproep van Kamminga. "Het is belangrijk dat technologie wordt ingezet om de schoolslag een eerlijke zwemslag te laten blijven (of weer te laten worden)", schrijft hij op Twitter.