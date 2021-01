Mark Schmidt is donderdag in München veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tien maanden. De Duitser is de spil in de geruchtmakende dopingzaak 'Operation Aderlass'.

Schmidt werd door de rechter in 24 gevallen schuldig bevonden aan het verstrekken van doping en in twee gevallen aan het onwettig op de markt brengen van verboden middelen. De 42-jarige arts moet een boete van 158.000 euro betalen en mag na zijn celstraf drie jaar lang zijn beroep niet uitoefenen.

Het openbaar ministerie had een celstraf van 5,5 jaar geëist tegen Schmidt. Ook vier van zijn handlangers werden donderdag schuldig bevonden.

Medewerker Dirk Q. moet twee jaar en vier maanden de cel in en verpleegkundige Diana S. krijgt een jaar en vier maanden voorwaardelijk. De vader van Schmidt en paramedicus Sven M. moeten beiden een boete betalen.

30 Oostenrijkse langlaufer op heterdaad betrapt tijdens bloedtransfusie

Langlaufer op heterdaad betrapt bij bloedtransfusie

Operation Aderlass werd in februari 2019 opgestart, toen de politie invallen deed bij het WK noordse nummers (langlaufen, schansspringen en noordse combinatie) in het Oostenrijkse Seefeld. Sindsdien zit Schmidt in voorarrest; die tijd wordt nu van zijn straf afgetrokken.

24 atleten uit acht landen waren bij Schmidt aangesloten. Tijdens de politie-inval in Seefeld werd de Oostenrijkse langlaufer Max Hauke op heterdaad betrapt terwijl hij een bloedtransfusie onderging.

Dinsdag werd de Oostenrijkse wielrenner Stefan Denifl al veroordeeld tot twee jaar cel (waarvan zestien maanden voorwaardelijk), omdat hij doping had gebruikt die hem door Schmidt was toegediend.