Robin van Roosmalen heeft vrijdag voor het eerst van zich laten horen nadat de voormalig wereldkampioen kickboksen woensdag zwaargewond raakte bij een verkeersongeval. Bij het ongeluk kwam zijn 29-jarige zus Melissa om het leven.

"Dank voor alle berichten, liefde en steun, dat waarderen we enorm. De operatie is goed verlopen", schrijft de 31-jarige Van Roosmalen op Instagram. "Ik kan niet op alle berichten reageren, maar weet wel dat ik ze allemaal heb gelezen."

Het ongeluk vond woensdagmiddag plaats op de A2 bij Nieuwegein. Van Roosmalen en zijn zus stonden met hun auto stil op de vluchtstrook toen ze werden aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeluk was dermate ernstig dat de snelweg in de richting van Utrecht enkele uren moest worden afgesloten en er lange files ontstonden. De politie hield de bestuurder van de vrachtwagen aan.

Robin van Roosmalen in 2018 in actie als kickbokser van GLORY. Robin van Roosmalen in 2018 in actie als kickbokser van GLORY. Foto: ANP

Van Roosmalen moest vechten voor zijn leven

Melissa van Roosmalen overleed ter plekke aan haar verwondingen. GLORY, waarvan Robin van Roosmalen oud-wereldkampioen was in het licht- en vedergewicht, meldde dat de vechtsporter in kritieke toestand verkeerde.

Het is niet bekend welke verwondingen Van Roosmalen precies heeft opgelopen. Wel wordt er gesproken van diverse botbreuken.

GLORY meldde donderdag op een persconferentie voor het aanstaande gevecht tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik dat Van Roosmalen nog voor zijn leven aan het vechten was. Verhoeven en Ben Saddik spraken hun steun uit aan hun collega.

Van Roosmalen raakte bij een verloren gevecht in 2018 in de Johan Cruijff ArenA zijn kampioensriem kwijt. Daarna zocht hij een nieuwe uitdaging in de MMA. Hij vestigde zich in de Verenigde Staten en tekende een contract bij MMA-bond Bellator. Door de coronacrisis kon hij zijn debuut nog niet maken in die organisatie.