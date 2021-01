Stéphane Peterhansel heeft vrijdag voor de veertiende keer de Dakar Rally gewonnen. De Franse racelegende gaf de leiding in het klassement in de afsluitende etappe niet meer uit handen.

Peterhansel was al vrijwel niet meer te achterhalen in het klassement en had aan zijn derde plek in de afsluitende rit over 447 kilometer tussen Yanbu en Djedda ruim voldoende om een nieuwe eindzege aan zijn palmares toe te voegen.

De Mini-rijder zag de dagoverwinning naar zijn teamgenoot Carlos Sainz gaan. De vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz bleef nummer twee Nasser Al Attiyah van Toyota voor.

Peterhansel deed in 1988 voor het eerst mee aan de Dakar Rally en begon zijn zegereeks bij de motoren. In die discipline was hij in 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 en 1998 de beste. Als autocoureur won hij eerder in 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 en 2017. Hij had het record van meeste eindzeges al stevig in handen.

Zijn nieuwe zege in Saoedi-Arabië is extra bijzonder. De 55-jarige Peterhansel mag zich de eerste coureur noemen die de Dakar Rally op drie continenten (Europa, Zuid-Amerika en Azië) heeft gewonnen.

Benavides wint Dakar Rally voor het eerst

Bij de motoren pakte Kevin Benavides zijn eerste eindoverwinning. Hij werd in de slotrit tweede achter de Amerikaan Ricky Brabec, die tweede werd in het klassement. De Brit Sam Sunderland is de nummer drie.

Benavides was in 2018 al eens dicht bij de eindzege in de Dakar Rally. Destijds moest hij genoegen nemen met de tweede plaats. De Argentijn werd ook al een keer vierde en vijfde. Vorig jaar viel hij uit.

Bij de quads was de eindzege voor Benavides' landgenoot Manuel Andújar, bij de trucks ging de Rus Dmitry Sotnikov met de hoofdprijs aan de haal en bij de buggy's was Francisco López Contardo de beste.

De organisatie van de Dakar Rally moest overigens slecht nieuws brengen op de slotdag. De Franse motorcoureur Pierre Cherpin overleed aan de verwondingen die hij zondag opliep bij een val in de zevende etappe.