Brooklyn Nets heeft donderdag NBA-sterspeler James Harden binnengehaald. De Amerikaan komt over van Houston Rockets, waar hij het niet meer naar zijn zin had.

De 31-jarige Harden speelde sinds 2012 bij Houston Rockets en werd in 2018 tot 'MVP' van de NBA uitgeroepen. De afgelopen drie seizoenen was hij de trefzekerste speler in de prestigieuste basketbalcompetitie ter wereld.

Harden zinspeelde al langere tijd op een vertrek bij Houston Rockets, dat dit seizoen slecht presteert. De Rockets zegevierden pas drie keer en leden zes nederlagen, waarmee de ploeg in de Western Conference op de voorlaatste plaats staat.

De club uit Houston wilde in eerste instantie niet meewerken aan een vertrek van de superster, maar is nu alsnog overstag gegaan. Bij de Nets wordt Harden ploeggenoot van sterren als Kevin Durant en Kyrie Irving. Als onderdeel van de deal, een zogenoemde three-team trade, stuurt Brooklyn Nets Jarrett Allen en Taurean Prince naar Cleveland.

Caris LeVert en Rodions Kurucs maken de overstap naar Houston Rockets, dat de komende jaren ook diverse voordelen krijgt bij de NBA-drafts. De draft is bedoeld om jonge basketballers zich kandidaat te laten stellen voor een loopbaan in de NBA en eerlijk te verdelen over de clubs.