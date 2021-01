Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik zullen over twee weken als vijanden de ring in stappen in het wereldtitelgevecht zwaargewicht van GLORY. De Nederlander beschuldigt zijn rivaal van leugens en respectloos gedrag.

"Bij het vorige gevecht is heel veel gebeurd", zei Verhoeven donderdag op een digitale persconferentie. "Hij spuugde in mijn gezicht en loog in de media over wat ik gezegd zou hebben."

In december 2017 stonden Verhoeven en Ben Saddik al eens tegenover elkaar in een wereldtitelgevecht. Verhoeven won door zijn tegenstander in de vijfde ronde knock-out te slaan en behield zijn kampioensriem.

Bij de staredown voor dat gevecht spuugde de Marokkaanse Belg naar de Brabander. Volgens Ben Saddik, die tweemaal van schildklierkanker is hersteld, deed hij dat omdat Verhoeven dingen over zijn gezondheid gezegd zou hebben. Verhoeven deed dat verhaal woensdag af als een leugen.

112 Verhoeven: 'Betere conditie gaat Ben Saddik echt niet helpen'

Ben Saddik gaf Verhoeven geen hand na gevecht

"Ik weet niet wat het is met deze jongen, maar hij heeft gewoon een gebrek aan respect", zei Verhoeven. "Na afloop van een gevecht is voor mij alles klaar. We hadden gevochten en er een mooi evenement van gemaakt."

"Ik wilde hem de hand schudden, maar hij keek niet eens naar mij. Zijn trainer Nick Hemmers zei dat hij me een hand moest geven. Dat deed hij uiteindelijk, zonder naar mij te kijken."

Verhoeven heeft geen idee waar het respectloze gedrag van zijn tegenstander vandaan komt. "Soms kun je buiten de ring goed met je tegenstander overweg. Dan kun je leuk met elkaar praten en kun je een hype rondom een gevecht creëren. Met hem is dat anders. Maar dat maakt me weinig uit. Dit gevecht wordt de real deal."

Ben Saddik wilde niet uitgebreid reageren op de beschuldigingen van Verhoeven. "Het is al drie jaar geleden. Ik ben nu ouder en heb meer ervaring", zei de Antwerpenaar. "Ik ben nu een ander persoon en denk anders over dingen na. Ik wil alleen naar de toekomst kijken en niet nadenken over wat er in 2017 gebeurd is."

De titelstrijd tussen Verhoeven en Ben Saddik is het hoofdgevecht van GLORY 77, dat op 30 januari zonder publiek in Rotterdam gehouden wordt.