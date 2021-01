Kevin Benavides heeft donderdag een voorschot genomen op de eindzege in de Dakar Rally. De motorcoureur profiteerde in de voorlaatste etappe, van Al Ula naar Yanbu, van problemen bij zijn concurrenten. Sam Sunderland won de elfde rit.

De 32-jarige Benavides begon als leider aan de voorlaatste etappe, de klassementsproef over 464 kilometer, en zag zijn directe concurrenten Ricky Brabec en Joan Barreda door problemen afhaken voor de strijd om de eindzege.

Brabec, die de etappe begon met 51 seconden achterstand op Benavides, raakte van de route af en verloor daardoor veel tijd. De titelverdediger en drievoudig ritwinnaar zakte naar de derde plaats in het klassement en zag zijn achterstand op zijn teamgenoot Benavides oplopen tot ruim zeven minuten.

Barreda miste een tankstop en kwam even later zonder benzine te zitten. De 37-jarige Spanjaard, die vierde stond in het klassement, moest de strijd staken en speelt helemaal geen rol meer in het klassement.

Sunderland pakte de ritzege en is nu de nummer twee in het klassement. De Brit heeft een achterstand van ruim vier minuten op Benavides. De slotetappe naar Djedda (452 kilometer) staat vrijdag op het programma.