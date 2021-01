Voormalig GLORY-kampioen Robin van Roosmalen is woensdag zwaargewond geraakt bij een ernstig verkeersongeluk op de A2 nabij Utrecht. Zijn zus overleefde het ongeluk niet.

Van Roosmalen (31) en zijn zus Melissa (29) stonden met hun auto stil op de vluchtstrook toen ze door een vrachtwagen werden aangereden. Van Roosmalen ligt zwaargewond in het ziekenhuis, zijn zus overleed daar aan haar verwondingen.

De Bosschenaar werd bij kicksportbond GLORY wereldkampioen in zowel het lichtgewicht als het vedergewicht. In 2018 raakte hij zijn kampioensriem kwijt na een verloren gevecht met de Thai Petchpanomrung Kiatmookao in de Johan Cruijff ArenA.

Daarna zegde Van Roosmalen het kickboksen vaarwel en stapte hij over naar MMA-organisatie Bellator. GLORY betuigde woensdagavond op Twitter medeleven met Van Roosmalen en zijn zus.

'Gelukkig kan Robin alles nog bewegen'

Van Roosmalen is bij kennis, zo meldt Hicham Elgaoui van de Bossche sportschool Fighting Talents waren de vechtsporter en zijn zus trainden.

"Robin wordt morgen geopereerd", aldus Elgaoui tegen RTL Nieuws. "Gelukkig kan hij alles nog wel bewegen. Hij is een vechter, hij heeft een sterk lichaam."

De chauffeur van de vrachtwagen is door de politie aangehouden. Op de A2 ontstond grote verkeershinder na het ongeluk. De rijstroken tussen Den Bosch en Utrecht waren urenlang afgesloten.