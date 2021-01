Judoka Noël van 't End heeft woensdag bij de Masters in Doha goud veroverd in de categorie tot 90 kilogram. De regerend wereldkampioen rekende in de finale af met de Georgiër Beka Gviniashvili. Henk Grol en Guusje Steenhuis veroverden brons in de Qatarese hoofdstad.

Na een kleine twee minuten plaatste Van 't End een waza-ari, waarna hij de wedstrijd tegen Gviniashvili in de slotfase met een armklem naar zich toetrok. In de eerste rondes had Van 't End al afgerekend met de Pool Piotr Kuczera, Altanbagana Gantulga uit Mongolië en de Rus Mikhail Igolnikov.

Het is de eerste keer dat Van 't End goud pakt op de Masters, waar hij slechts één keer eerder op het podium eindigde. De Houtenaar veroverde in 2015 in Marokko brons op het prestigieuze toernooi.

In augustus 2019 schreef Van 't End historie door als eerste Nederlander sinds 2009 de wereldtitel te veroveren. Bij zijn laatste twee optredens - de Grand Slam in Hongarije en de EK in Praag - slaagde hij er niet in om op het podium te eindigen.

Noël van 't End werd in augustus 2019 wereldkampioen. Noël van 't End werd in augustus 2019 wereldkampioen. Foto: Pro Shots

Steenhuis pakt brons door concurrent Verkerk te verslaan

In de categorie vanaf 100 kilogram veroverde Grol brons. De 35-jarige Veendammer, die in de halve finales werd uitgeschakeld door Inal Tasoev, was in de golden score na ruim vier minuten te sterk voor de Rus Tamerlan Bashaev.

Met zijn bronzen plak deed Grol goede zaken in de strijd om plaatsing voor de Olympische Spelen. Zijn grote concurrent voor het enige olympische ticket in het zwaargewicht, Roy Meyer, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door judolegende Teddy Riner.

De Nederlandse judobond wees de Masters aan als een van de drie meetmomenten voor de verdeling van de olympische tickets, waardoor het van belang is goed te presteren in Doha. De andere twee toernooien zijn de Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK in Lissabon (16-18 april).

In dat opzicht deed ook Guusje Steenhuis goede zaken door brons te pakken in de categorie tot 78 kilogram. Ze versloeg haar landgenoot en directe concurrent Verkerk met een waza-ari na een golden score van bijna vijf minuten.

Nederland eindigt Masters op zeven medailles

Simeon Catharina slaagde er niet in om brons te veroveren in de categorie tot 100 kilogram. De 22-jarige Nederlander kwam in de laatste minuut in een houdgreep terecht tegen de Rus Arman Adamian en verloor. Michael Korrel, op papier de beste Nederlander in die gewichtsklasse, strandde al in de tweede ronde.

De World Masters begonnen maandag en duurden tot en met woensdag. Op de eerste twee wedstrijddagen pakte Nederland twee keer zilver (Kim Polling en Frank de Wit) en twee keer brons (Tornike Tsjakadoea en Sanne Vermeer).

Met de medailles van Van 't End (goud), Steenhuis en Grol (beiden brons) eindigt Nederland het prestigieuze toernooi in Doha op zeven medailles. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar, al werden er toen drie gouden plakken gepakt.