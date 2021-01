Ricky Brabec heeft woensdag voor de derde keer in deze Dakar Rally een rit gewonnen. De Amerikaanse titelverdediger was de snelste in de tiende etappe, die van Neom naar Al Ula ging. De Argentijn Kevin Benavides is de nieuwe leider.

Brabec legde de 342 kilometer af in een tijd van 3 uur, 12 minuten en 33 seconden. De Spanjaard Joan Barreda, die net als Brabec en Benavides voor Honda rijdt, gaf als nummer twee ruim drie minuten toe.

Benavides kwam op iets meer dan vijf minuten van de dagwinnaar als derde over de streep, maar mag zich wel de nieuwe leider in het klassement noemen. Hij neemt de eerste plek over van José Ignacio Cornejo.

Voor Cornejo zit de Dakar Rally erop. De Chileen kwam na 252 kilometer ten val, en hoewel hij de etappe uitreed, besloot hij na de finish op advies van doktoren om donderdag niet meer van start te gaan.

In het klassement heeft Benavides, die in 2018 zijn beste prestatie neerzette door overall tweede te worden, nu een voorsprong van 51 seconden op Brabec. Sam Sunderland (+10.36) is de nummer drie.

Al Rajhi wint voor tweede keer bij auto's

Bij de auto's was de etappezege voor de tweede keer deze Dakar Rally voor Yazeed Al Rajhi, die Nasser Al Attiyah (+2.04) en Stéphane Peterhansel (+2.53) voorbleef. In het klassement heeft Peterhansel een voorsprong van zeventien minuten op concurrent Al Attiyah.

In de overige disciplines - de trucks, buggy's en quads - moeten de eerste voertuigen woensdag nog finishen. Er staan nog twee etappes op het programma in de Dakar Rally.