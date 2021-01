De Nederlandse handballers mogen zich een dezer dagen mogelijk alsnog verrassend in Egypte melden om voor het eerst sinds 1961 aan het WK mee te doen. Oranje liep vorig jaar deelname aan het toernooi mis, maar reist wegens coronaperikelen bij andere landen wellicht alsnog af.

Nederland was derde reserve voor het WK. Inmiddels zijn WK-deelnemers Tsjechië en de Verenigde Staten afgehaakt wegens coronabesmettingen binnen de selectie, waardoor Oranje nu de eerst aangewezen reserve is.

De tweede WK-deelname ooit is reëel voor de Nederlandse ploeg, want ook Brazilië en Kaapverdië kampen met besmettingen. Vooralsnog is echter onduidelijk of de problemen voor die landen zo groot zijn dat ze zich net als Tsjechië en de VS moeten terugtrekken.

"We hebben er nog niets over gehoord. Bij de VS duurde het ook vrij lang voordat er duidelijkheid was. Vanuit het toernooi is er niet echt een deadline wanneer we ons uiterlijk zouden moeten melden", zegt een woordvoerder van de Nederlandse handbalbond woensdag tegen NU.nl.

"Voor onszelf weten we ook niet precies wat de deadline is. Op een gegeven moment is het de vraag of het organisatorisch nog te doen is om af te reizen of niet. Daar hebben we geen zicht op. We zitten echt nog in de wachtkamer."

Foto: Pro Shots

Nederland was 22 keer achtereen afwezig op WK

Als er een plek vrijkomt en de mogelijkheid er is om met de hele selectie naar Egypte te gaan, dan zal Nederland dat in ieder geval doen. Bij de enige andere WK-deelname, zestig jaar geleden in West-Duitsland, werd Oranje elfde. Sindsdien was ons land er 22 keer niet bij.

Vorig jaar had Nederland zich via de play-offs nog voor het WK kunnen plaatsen, maar die wedstrijden gingen niet door vanwege de coronapandemie. Diezelfde pandemie kan er nu dus toe leiden dat de ploeg alsnog kan meedoen aan het prestigieuze toernooi.

Het zou een nieuw hoogtepunt zijn na vorig jaar, toen de handballers voor het eerst present waren op het EK. Op dat toernooi werd ondanks een zege op Letland de eerste groepsfase niet overleefd.

Het WK in Egypte begint woensdag al en duurt tot en met zondag 31 januari. Denemarken is titelverdediger.