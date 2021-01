Noël van 't End heeft woensdag op de slotdag van de Masters in Doha de finale gehaald. Henk Grol, Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk en Simeon Catharina maken nog kans op een bronzen medaille.

Regerend wereldkampioen Van 't End (<90 kilogram), die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, was in de tweede ronde te sterk voor de Pool Piotr Kuczera en rekende in de strijd om een plek in de halve finales in de slotfase af met Altanbagana Gantulga uit Mongolië.

De 29-jarige Houtenaar won vervolgens op ippon van tweevoudig Europees kampioen Mikhail Igolnikov uit Rusland. In de finale wacht Van 't End een krachtmeting met de Georgiër Beka Gviniashvili.

In augustus 2019 schreef Van 't End historie door als eerste Nederlander sinds 2009 de wereldtitel te veroveren. Bij zijn laatste twee optredens - Grand Slam in Hongarije en EK in Praag - slaagde hij er niet in om op het podium te eindigen.

Grol op voor brons, concurrent Meyer snel uitgeschakeld

In het zwaargewicht gaat Grol op voor brons. De Groninger rekende af met achtereenvolgens de Hongaar Richard Sipocz, Aliaksandr Vakhaviak uit Belarus en de Zuid-Koreaan Kim Min-jong, maar voor een plek in de eindstrijd verloor hij van de Rus Inal Tasoev.

Roy Meyer, Grols concurrent in de strijd om het olympische ticket in het zwaargewicht, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door regerend olympisch kampioen en achtvoudig wereldkampioen Teddy Riner. Jur Spijkers verloor in de tweede ronde van de Braziliaan David Moura.

De Nederlandse judobond wees de Masters onlangs aan als een van de drie meetmomenten voor de verdeling van de olympische tickets, waardoor het van belang is goed te presteren in Doha. De andere twee toernooien zijn de Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK in Lissabon (16-18 april).

Henk Grol deed het beter dan zijn concurrent Roy Meyer. Henk Grol deed het beter dan zijn concurrent Roy Meyer. Foto: ANP

Concurrenten Verkerk en Steenhuis strijden tegen elkaar

In de categorie tot 78 kilogram gaat de strijd om het olympische ticket tussen Steenhuis en Marhinde Verkerk. Steenhuis verloor haar halve finale van de Japanse Shori Hamada en strijdt uitgerekend tegen Verkerk om het brons. De Rotterdamse kwam in de herkansingen terecht door een nederlaag in de derde ronde.

In de categorie tot 100 kilogram ging het Nederland ook lange tijd goed af, want Simeon Catharina voegde zich bij de laatste vier. De Nederlander won zijn eerste drie partijen, maar verloor in de halve finales van de Azerbeidzjaan Zelym Kotsoiev. Catharina treft de Rus Arman Adamian in de strijd om het brons.

De Masters begonnen maandag en duren tot en met woensdag. Nederland pakte op de eerste twee wedstrijddagen twee keer zilver (Kim Polling en Frank de Wit) en twee keer brons (Tornike Tsjakadoea en Sanne Vermeer).