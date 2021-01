Roy Meyer is woensdag op de slotdag van de Masters in Doha al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse zwaargewicht kon in de Qatarese hoofdstad niet stunten tegen regerend olympisch kampioen Teddy Riner.

De 29-jarige Meyer had het niet getroffen bij de loting, want Riner geldt als een judolegende. De Fransman is onder meer achtvoudig wereldkampioen in het zwaargewicht en veroverde bij de Olympische Spelen van 2012 én 2016 goud.

Voor Meyer is zijn vroege uitschakeling een domper in de strijd om plaatsing voor de Spelen van komende zomer. Nederland mag in elke gewichtsklasse slechts één judoka afvaardigen en de Brabander strijdt in de categorie vanaf 100 kilogram met Henk Grol om het enige ticket.

De Nederlandse judobond wees de Masters onlangs aan als een van de drie meetmomenten voor de verdeling van de olympische tickets, waardoor het van belang is goed te presteren in Doha. De andere twee toernooien zijn de Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK (16-18 april).

Concurrent Grol wint eerste wedstrijden wel

In tegenstelling tot Meyer won de 35-jarige Grol zijn wedstrijden in de eerste ronde wél. De Groninger rekende eerst af met de Hongaar Richard Sipocz en daarna ook met Aliaksandr Vakhaviak uit Belarus, die hij in een houdgreep kreeg.

Voor een plek in de halve finales wacht Grol een wedstrijd tegen de Zuid-Koreaan Minjong Kim. Jur Spijkers bereikte de tweede ronde en neemt het daarin op tegen de Braziliaan David Moura.

In de categorie tot 78 kilogram wonnen Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk, eveneens concurrenten voor het olympische ticket, hun eerste wedstrijden. Wereldkampioen Noël van 't End (-90 kilogram) hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen en was in de tweede ronde te sterk voor de Pool Piotr Kuczera.

De Masters begon maandag en duurt tot en met woensdag. Nederland pakte op de eerste twee wedstrijddagen twee keer zilver (Kim Polling en Frank de Wit) en twee keer brons (Tornike Tsjakadoea en Sanne Vermeer).