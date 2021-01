Kim Polling heeft dinsdag bij haar rentree afgerekend met concurrente Sanne van Dijke in de strijd om brons bij de Masters in Doha. In de klasse tot 70 kilogram won de 29-jarige judoka, die in de Qatarese hoofdstad haar eerste toernooi in dertien maanden judode, met waza-ari.

Polling, die in de kwartfinales verloor van de Australische Aoife Coughlan, legde Van Dijke na ruim twee minuten op haar zij, waarna ze haar voorsprong over de streep trok. Van Dijke, in de halve finale ten onder tegen de latere winnaar Yoko Ona, was niet bij machte om het Polling moeilijk te maken.

Polling en Van Dijke strijden samen om één ticket voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Viervoudig Europees kampioene Polling was door haar lange absentie al zonder al te hoge verwachtingen afgereisd naar Doha. "Ik begin niet echt op nul, maar zo voelt het wel een beetje", zei Polling, die onlangs besmet was met het coronavirus, in de aanloop naar het toernooi tegen NU.nl.

De Doha Masters, die maandag zijn begonnen en nog tot woensdag duren, is het eerste meetmoment voor de Nederlandse judoka's richting de Olympische Spelen. De Grand Slam in Tel Aviv (19 tot en met 21 februari) en de EK (16 tot en met 18 april) volgen nog. In elke gewichtsklasse mag Nederland slechts één judoka afvaardigen naar de Spelen.

Frank de Wit moest het in de finale afleggen. Foto: Pro Shots

De Wit verliest in finale

Bij de mannen in de klasse tot 81 kilogram legde Frank de Wit beslag op het zilver. De 24-jarige Noord-Hollander, die al zo goed als zeker is van deelname aan de Spelen, verloor in de finale van de Georgiër Tato Grigalashvili.

In de klasse tot 63 kilogram bij de vrouwen veroverde Sanne Vermeer het brons. De 22-jarige Friezin rekende in de strijd om de derde plaats af met de Venezolaanse Anriquelis Barrios. Vermeer, de enige Nederlandse in deze gewichtsklasse, won op ippon. Ze verloor in de halve finales nog van de Japanse Nami Nabekura.

Geke van den Berg (eerste ronde) en Juul Franssen (herkansingen) werden uitgeschakeld. De eerste Nederlandse medaille in Doha was maandag voor Tornike Tsjakadoea. Hij pakte brons in de categorie tot 60 kilogram.