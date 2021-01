Tweevoudig winnaar Toby Price is dinsdag gewond geraakt bij een valpartij in de Dakar Rally. De Australische motorcoureur is per helikopter naar een ziekenhuis gebracht.

De 33-jarige Price heeft volgens de eerste berichten verwondingen aan hoofd, pols en schouder opgelopen. Het is onduidelijk hoe ernstig zijn toestand precies is, al meldt de organisatie dat de KTM-coureur continu bij bewustzijn is gebleven.

De Australiër kwam na 155 van de 465 kilometer lange negende etappe ten val. De winnaar van 2016 en 2019 stond tweede in de huidige editie van de woestijnrally in Saoedi-Arabië. In de beginfase van de proef van dinsdag was hij flink ingelopen op klassementsleider José Ignacio Cornejo.

De Amerikaanse titelverdediger Ricky Brabec en de Brit Sam Sunderland stopten bij het ongeluk van Price, om hun concurrent eerste hulp te bieden. Een helikopter heeft de gevallen motorcoureur vervolgens naar een ziekenhuis in de plaats Tabuk gebracht. Brabec en Sunderland zullen van de organisatie hun verloren tijd terugkrijgen.

De Dakar Rally duurt nog tot vrijdag. Maandag moest de Fransman Sébastien Loeb de rally al verlaten. De veertienvoudig etappewinnaar bij de auto's gaf op na een serie technische problemen.