American football-coach Bill Belichick wordt in de Verenigde Staten stevig onder druk gezet om een belangrijke onderscheiding van de Amerikaanse president Donald Trump af te wijzen. Zondag werd bekend dat de aftredend president de Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding die een burger in de Verenigde Staten kan krijgen, wil geven aan de trainer.

Belichick (68) is al twintig jaar coach van New England Patriots, dat hij liefst zesmaal naar de winst in de Super Bowl leidde. Trump wil de succesvolle en geliefde coach in de laatste dagen van zijn presidentschap onderscheiden.

Doordat Trump rondom de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers echter behoorlijk in opspraak is gekomen, wordt Belichick van verschillende kanten opgeroepen de medaille niet te aanvaarden. De Democraten startten maandag een afzettingsprocedure tegen Trump, die op 20 januari het presidentschap moet overdragen aan Joe Biden.

"Als het waar is dat Belichick de Medal of Freedom van de schandelijke bezetter van het Witte Huis aanneemt, dan is hij dood voor mij", schrijft Bob Ryan, een vooraanstaand sportjournalist van Boston Globe. "Zeg me alsjeblieft dat je dit niet gaat doen, Bill."

Politicus Jim McGovern, die Massachusetts (de staat waar de Patriots vandaan komen) vertegenwoordigt in het Huis van Afgevaardigden, noemt het "schandelijk" als de coach de medaille zou accepteren. "Het enige juiste dat Bill Belichick kan zeggen is: nee, dank je."

Belichick heeft nog niet gereageerd

Ook veel fans van de American football-club roepen Belichick op niet naar het Witte Huis te gaan om de Medal of Freedom van Trump in ontvangst te nemen. Ze zijn bang dat het de naam van de club schaadt en dat het voor een conflict binnen het team zorgt.

Vier jaar geleden toonde Belichick zich een voorstander van Trump, toen die zich voor het eerst kandidaat stelde voor het presidentschap. Tijdens zijn regeerperiode lag Trump veelvuldig in de clinch met NFL-spelers, die door te knielen voor wedstrijden protesteerden tegen systematisch racisme in de VS.

Belichick en de New England Patriots hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek van Trump. De ploeg verloor dit seizoen iets meer dan de helft van de wedstrijden en liep deelname aan de play-offs mis.