IJshockeyer Daniel Sprong is maandag door zijn club Washington Capitals opgenomen in de selectie voor het nieuwe seizoen. Woensdag wordt de eerste wedstrijd van dit jaar gespeeld in de NHL.

Sprong staat sinds februari vorig jaar onder contract bij de Capitals. Afgelopen seizoen werd de 23-jarige Amsterdammer gestald bij filiaalclub Hershey Bears, dat uitkomt in de AHL. Daarin spelen vooral talenten die hopen op een toekomst in de NHL.

Maandag werd bekend dat Sprong dit jaar wel tot het startende 'roster' van 23 spelers behoort van de Capitals. Tijdens het seizoen kan de selectie nog wel gewijzigd worden.

Eerder was Sprong al in de NHL actief bij Pittsburgh Penguins en Anaheim Ducks. Hij kwam tot 97 duels in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie, waarin hij negentien treffers maakte en elf assists gaf.

Capitals wonnen Stanley Cup in 2018

Sprong verhuisde op zevenjarige leeftijd van Amsterdam naar Canada. Omdat hij hoopt ooit voor het Canadese team geselecteerd te worden, weigert hij vooralsnog om voor Nederland uit te komen.

De Capitals behoren de laatste jaren tot de topteams in de NHL. In 2018 werd de Stanley Cup gewonnen en in 2019 en 2020 pakte de ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad het kampioenschap in zijn divisie.

Het NHL-seizoen begint woensdag met de eerste vijf duels. Washington Capitals speelt vrijdag zijn eerste wedstrijd tegen Buffalo Sabres.