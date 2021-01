Judoka Tornike Tsjakadoea heeft brons veroverd op de Doha Masters in Qatar, waarmee hij op schema blijft voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. De in Friesland geboren zoon van Georgische ouders was in zijn beslissende gevecht om een medaille in de categorie tot 60 kilogram te sterk voor de Fransman Walida Khyar, de Europees kampioen van 2016.

De 24-jarige Tsjakadoea is in principe al zeker van deelname aan de Spelen, mits hij aan de internationale eis voldoet. Na een bye in de eerste ronde versloeg hij de Fransman Luka Mkheidze en de Spanjaard Francisco Garrigos, om in de kwartfinales ten onder te gaan tegen de Rus Yago Abuladze.

Tsjakadoea, die nog nooit meedeed aan de Spelen, klopte de Oezbeek Diyorbek Urozboev tijdens zijn eerste duel in de herkansingen en bleef vervolgens ook de ervaren Khyar de baas.

De Doha Masters, die maandag zijn begonnen en nog tot woensdag duren, is het eerste meetmoment voor de Nederlandse judoka's richting de Spelen in Tokio. De Grand Slam in Tel Aviv (19 tot en met 21 februari) en de EK (16 tot en met 18 april) volgen nog. In elke gewichtsklasse mag Nederland slechts één judoka afvaardigen naar de Spelen.

Sanne Verhagen. Sanne Verhagen. Foto: ANP

Verhagen uitgeschakeld in tweede ronde

Sanne Verhagen kwam op de openingsdag in Doha niet verder dan de tweede ronde in de categorie tot 57 kilogram , waarin de 28-jarige Brabantse verloor van de Française Sarah Leonie Cysique. In de eerste ronde was ze te sterk voor de Bulgaarse Velina Iljeva.

Nederland is met achttien judoka's vertegenwoordigd in Doha en hoopt het minstens zo goed te doen als vorig jaar, toen de equipe van bondscoach Maarten Arens vijf medailles veroverde.