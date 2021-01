Titelverdediger Ricky Brabec heeft zondag de zevende etappe in de Dakar Rally bij de motoren gewonnen. Bij de auto's ging de winst in de marathonetappe naar Yazeed Al Rajhi.

Met 737 kilometer was de eerste proef na de rustdag de langste van deze editie van de woestijnrally in Saoedi-Arabië. Daarvan werd bij 453 kilometer de tijd geregistreerd.

De Amerikaan Brabec bleef zijn Honda-teamgenoot Nacho Cornejo ruim 2 minuten voor in de etappe van Ha Il naar Sanaka. Eerder in deze Dakar Rally schreef Brabec al de proloog op zijn naam.

De Chileen Cornejo nam de leiding in het klassement over van Toby Price. De Australiër van KTM had materiaalpech en verloor op de zevende plek vijf minuten. Paul Spierings was op de 36e plek de beste Nederlander.

Dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel deed opnieuw goede zaken. Foto: Pro Shots

Peterhansel loopt zege mis door lekke band

Bij de auto's ging de zege naar thuisrijder Al Rajhi. Hij finishte met een voorsprong van 48 seconden op nummer twee Stéphane Peterhansel. De Fransman verloor in de slotfase zo'n vijf minuten met een lekke band.

Peterhansel, bijgenaamd 'Monsieur Dakar', breidt zijn leiding in het klassement uit. Hij heeft bijna acht minuten voorsprong op nummer twee Nasser Al Attiyah, de rest van het veld geeft al meer dan 40 minuten toe op de dertienvoudig winnaar.

Tim en Tom Coronel, de enig overgebleven Nederlandse deelnemers bij de auto's, eindigden als 25e. De tweelingbroers klimmen daardoor naar de 27e plek in het klassement.

Dmitry Sotnikov heeft een ruime voorsprong bij de vrachtwagens. Foto: Pro Shots

Van den Brink zevende bij vrachtwagens

Bij de vrachtwagens ging de dagzege naar de Rus Dmitry Sotnikov, die in het klassement een voorsprong van 45 minuten heeft.

Martin van den Brink was op de zevende plek de beste Nederlander in de marathonetappe. Met een achterstand van 2,5 uur staat hij ook zevende in het klassement.