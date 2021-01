Maarten van der Weijden heeft zaterdag met succes de triatlon afgewerkt in zijn eigen huis voor het goede doel. De Noord-Hollander haalde met de actie ruim 90.000 euro op voor kankeronderzoek.

De 39-jarige Van der Weijden deed ruim negen uur over de iron man, die was te volgen via een livestream. De zwemmer had mensen opgeroepen om met hem mee te doen en geld te doneren. Vlak na afloop van zijn triatlon stond er een bedrag van 86.694 euro op de teller, maar ook na de triatlon konden mensen nog doneren.

De hele triatlon bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en daarna 42,2 kilometer hardlopen. De olympisch kampioen van 2008 op de 10 kilometer (open water) had een speciaal zwembad met stroming in zijn tuin staan en gebruikte een hometrainer en loopband voor het fietsen en hardlopen.

Van der Weijden wilde met zijn actie geld ophalen voor Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO), een onderzoeksproject dat zich richt op betere en tijdige ondersteunende zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten in het ziekenhuis.

De afgelopen jaren kreeg Van der Weijden veel aandacht voor zijn elfstedenzwemtocht waarmee hij meer dan 10 miljoen euro ophaalde voor kankeronderzoek. De editie van afgelopen zomer, waarbij bekende Nederlanders zouden meezwemmen, werd afgeblazen vanwege de coronacrisis.

In 2001 werd bij Van der Weijden zelf leukemie geconstateerd. Na enkele jaren werd de voormalige topzwemmer officieel genezen verklaard en na het beëindigen van zijn loopbaan is Van der Weijden zich nog meer gaan richten op de strijd tegen kanker.