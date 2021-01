Dertien maanden na haar laatste toernooi verschijnt Kim Polling deze week bij de Masters in Doha weer in wedstrijdverband op de judomat. De Groningse wilde eind vorig jaar uit principe niet meer in actie komen en raakte ondertussen zelf besmet met het coronavirus. "Het voelt voor mij nu veiliger om te judoën."

Alle Nederlandse judoka's sprongen in oktober 2020 een gat in de lucht toen ze na acht maanden weer in actie konden komen, op één na. Polling voelde zich er niet goed bij om midden in de pandemie te judoën en liet de Grand Slam in Boedapest en de EK schieten. Drie maanden en een positieve coronatest later maakt ze middenin de tweede coronagolf alsnog haar rentree.

"Dat ik nu weer ga judoën, komt voor een groot deel doordat ik zelf onlangs corona heb gehad", zegt de 29-jarige Polling in gesprek met NU.nl. "Ik was heel erg bang dat ik in het buitenland positief zou testen en daar vast kwam te zitten. Of nog erger: dat ik opgenomen moest worden in het ziekenhuis en daar lang zou moeten blijven."

"Nu voel ik me veiliger. Natuurlijk hoor je verhalen over herbesmettingen, maar mijn gevoel is een stuk beter nu ik het virus al heb gehad. In 2021 wilde ik sowieso weer gaan judoën, want ik zal in de aanloop naar de Olympische Spelen ook wel moeten. Er komt een aantal belangrijke toernooien aan."

Polling doelt daarmee niet alleen op de Masters van deze week, maar ook op de Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK in Lissabon (16-18 april). De Nederlandse judobond wees die evenementen onlangs aan als laatste meetmomenten voor judoka's die nog strijden om een olympisch ticket.

'Voelt een beetje alsof ik weer op nul begin'

In elke gewichtsklasse mag Nederland slechts één judoka afvaardigen naar de Spelen en in de categorie van Polling - tot 70 kilogram - is de strijd nog niet beslecht. De viervoudig Europees kampioene moet de komende toernooien net zo goed en misschien wel beter presteren dan concurrent Sanne van Dijke, die in november EK-zilver pakte.

"Als ik de komende toernooien continu in de eerste ronde word uitgeschakeld en Sanne pakt medailles, dan zou ik begrijpen dat ze mij niet sturen", vertelt Polling over haar doemscenario. "Mochten we ongeveer hetzelfde presteren, dan heb ik er vertrouwen in dat ik sinds 2018 genoeg heb laten zien om naar Tokio te mogen."

De grote vraag is hoe Polling dinsdag in Qatar voor de dag komt als ze haar eerste wedstrijd sinds december 2019 judoot. Haar laatste optreden was eveneens op de Masters en toen veroverde ze voor de vierde keer in haar loopbaan goud op het prestigieuze toernooi, na eerder succes in 2013, 2015 en 2016.

"Het is voor mij ook een verrassing hoe ik ervoor sta na dertien maanden. Ik heb geen idee", bekent Polling. "Het is heel raar dat ik met de Masters begin, waar ik al vier keer goud heb gepakt. Daardoor denk ik soms dat ik alleen maar kan verliezen. Ik begin niet echt op nul, maar zo voelt het wel een beetje."

De Masters beginnen maandag en duren tot en met woensdag. Nederland is met achttien judoka's vertegenwoordigd in Doha en hoopt het minstens zo goed te doen als vorig jaar, toen de equipe van bondscoach Maarten Arens vijf medailles veroverde.