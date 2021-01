Achttien Nederlandse judoka's, onder wie bijna alle toppers, doen begin volgende week mee aan de World Masters in Doha. Voor een aantal van hen geldt de wedstrijd in Qatar als een kans op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio.

De World Masters is door de selectiecommissie van de Nederlandse judobond (JBN) aangewezen als een van de drie resterende meetmomenten voor het verdelen van de olympische tickets. De Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK (16-18 april) zijn de andere twee selectiewedstrijden.

Omdat Nederland slechts één judoka per categorie mag afvaardigen naar Tokio, wordt de concurrentiestrijd in verschillende gewichtsklassen op basis van die meetmomenten en eerder geleverde prestaties beslist.

Henk Grol en Roy Meyer strijden om een olympisch ticket in de klasse boven 100 kilogram. Bij de vrouwen heeft Kim Polling concurrentie van Sanne van Dijke in de categorie tot 70 kilogram en moet Guusje Steenhuis de strijd aangaan met Marhinde Verkerk in de klasse tot 78 kilogram.

In de categorie tot 57 kilogram maakt Sanne Verhagen goede kans op olympische deelname. In de overige klassen zijn al judoka's aangewezen.

De World Masters in Doha gaan komende maandag van start en duren tot en met woensdag.

Volledige Nederlandse selectie

Vrouwen: Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen (-63 kg), Geke van den Berg (-63 kg), Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Kim Polling (-70 kg), Marhinde Verkerk (-78 kg), Guusje Steenhuis (-78 kg) en Karen Stevenson (-78 kg).

Mannen: Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Jesper Smink (-90 kg), Noël van 't End (-90 kg), Simeon Catharina (-100 kg), Michael Korrel (-100 kg), Roy Meyer (+100 kg), Jur Spijkers (+100 kg) en Henk Grol (+100 kg).