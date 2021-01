Skeletonster Kimberley Bos is vrijdag bij het EK in Winterberg als zesde geëindigd. De 27-jarige Edese had over twee runs ruim een halve seconde te veel nodig om het podium te halen.

Bos zette de zesde tijd neer in de eerste run. Ze had daarbij een achterstand van 0,19 seconden op de Duitse Tina Hermann, die toen nog een fractie sneller was dan de Russin Elena Nikitina.

In de tweede run slaagde Bos er niet in sneller te zijn. Ze noteerde toen de negende tijd en moest zich overall tevredenstellen met de zesde plek. De Europese titel ging naar Nikitina, die haar achterstand op Hermann goedmaakte en over twee runs 0,06 seconden sneller was.

Bos maakt een goed seizoen door. Ze eindigde in de eerste vier wereldbekers van het seizoen steeds op het podium, al sprak de Nederlandse deze week al de verwachting uit dat ze op het EK buiten de medailles zou vallen.

"Een medaille hier in Winterberg zou echt heel mooi zijn. Maar ik ga daar zeker niet van uit", zei Bos donderdag al. "Ik verwacht niet dat ik hier wel even mijn vijfde medaille in de wereldbeker ga pakken."

Het EK in Winterberg werd gecombineerd met de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen, waarbij Bos in tegenstelling tot de eerste vier wereldbekers niet op het podium eindigde. Na een zesde en tiende tijd werd ze zevende, wat haar nog altijd op de tweede plek in het klassement houdt.